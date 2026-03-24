Agullent inicia las mejoras en la Font Jordana
Las obras adecuarán las balsas, reformarán la pista multideportiva y ampliarán el camino de hormigón hasta la zona de calistenia
El Ayuntamiento de Agullent ha iniciado esta semana las obras de mejora en varios elementos del parque de la Font Jordana, con una inversión de 91.222,38 euros financiada a través del Plan de Inversiones 2024-2027 de la Diputació de València. Las actuaciones incluyen la reforma de las balsas de agua, la renovación de la pista multideportiva y la ampliación del camino para mejorar la conexión entre las diferentes zonas deportivas del parque.
En cuanto a las balsas, uno de los espacios más emblemáticos del paraje, la intervención se centra en la renovación de la impermeabilización exterior para evitar las pérdidas de agua provocadas por el deterioro de los materiales y las fisuras existentes. Esta actuación permitirá mejorar la eficacia hídrica y poner en valor este elemento natural, manteniendo el sistema de recirculación actual, que funciona correctamente.
Además, se ampliará el camino de hormigón imprimido para conectar el skatepark con la zona de calistenia, facilitando la accesibilidad y la movilidad dentro del parque. También se construirá un bordón para canalizar adecuadamente las aguas pluviales. Paralelamente, se renovará completamente la pista multideportiva con una nueva base de hormigón y equipación moderna, creando un espacio más seguro, funcional y adaptado a diferentes prácticas deportivas.
El alcalde de Agullent, Pau Muñoz, ha destacado que “con esta actuación continuamos mejorando uno de los espacios más estimados del municipio, apostando por la sostenibilidad y la calidad de los espacios públicos”. Además, ha subrayado que “la intervención en las balsas es clave para reducir el derroche de agua” y que “la mejora de la pista multideportiva completa las equipaciones deportivas que hemos ido realizando estos años, como el skatepark y la calistenia, creando un gran entorno para la práctica deportiva”.
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