Cuatro empresas optan a ejecutar la remodelación del acceso a Llocnou d’en Fenollet por 654.000 euros

Cuatro empresas optan a ejecutar la remodelación del acceso a Llocnou d’en Fenollet desde la carretera CV-600, una obra impulsada por la Diputació de València y con un presupuesto base de licitación de 654.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. La actuación se licitó el pasado mes de enero y, tras cerrarse el plazo de presentación de ofertas a inicios de este marzo, el proceso se encuentra en la fase de valoración de las propuestas presentadas.

Cuatro mercantiles: Becsa SA, Grupo Bertolin SAU, Pavasal Empresa Constructora SAU y Probisa Vias y Obras SLU se han presentado al concurso para ejecutar los trabajos, que incluyen la construcción de una rotonda para mejorar el acceso al municipio y eliminar una entrada deficiente a la localidad de la Costera desde la carretera CV-600. La Mesa de Contratación, en la calificación de la documentación administrativa presentada por los cuatro licitadores, ha admitido las cuatro ofertas, destacando que se ajustan a los requerimientos del pliego de cláusulas administrativas particulares.

La remodelación del acceso a Llocnou d’en Fenollet por la CV-600 contempla la construcción de una rotonda que regulará la entrada al núcleo urbano y su conexión con la carretera a Xàtiva y Barxeta y el enlace con el camino al cementerio. La obra sustituirá el deficiente acceso habilitado actualmente a la población por una entrada que aumentará la conectividad del casco urbano y del cementerio con una glorieta que habilitará todos los movimientos posibles en condiciones óptimas para la seguridad vial, según detallaba el proyecto. El documento señalaba que la rotonda constará de un radio interior de 12 metros, que se construirá en la confluencia de la CV-600 con la calle Blasco Ibáñez, dentro del casco urbano, así como con el camino que conduce al cementerio.

Actualmente, el acceso a Llocnou d’en Fenollet se efectúa desde la carretera CV-600 a través de dos puntos: desde el punto en el que confluye con la calle Blasco Ibáñez y el Passeig de la Fonteta, mediante una intersección en “T” sin canalizar; y a través de un camino pendiente de urbanizar que bordea el polideportivo y conecta con la calle Blasco Ibáñez. Unos accesos que generan una “deficiente conectividad” del casco urbano con la principal vía de conexión con Xàtiva y con la autovía A-7, y que, además, dificulta la movilidad de los residentes con instalaciones públicas municipales como el cementerio.

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Rotonda con siete ramales

El nuevo acceso será con una rotonda con siete ramales. Dos de ellos serán de entrada y salida que unirán la calzada anular de la glorieta con la carretera CV-600 hacia Xàtiva; otros dos ramales harán lo mismo, pero en dirección a Barxeta; otro ramal conectará la calzada de la rotonda con el camino del cementerio; otro enlazará el Passeig de la Fonteta con la calzada de la rotonda; y el otro ramal conectará la glorieta con la calle Blasco Ibáñez. Además, la actuación también adecuará la actual intersección en “T” entre las carreteras CV-600 y CV-575, que será remodelada para dotarla de un carril paralelo de cambio de velocidad, según precisaba el proyecto.