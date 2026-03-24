El Día Internacional de la Ciudad Educadora se celebra en Xàtiva con una tarde de actividades de participación infantil

Xàtiva se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que tendrá lugar este sábado 28 de marzo. La actividad, que había sido aplazada desde el mes de noviembre, se retoma con todas las actividades programadas. Se trata de una cita impulsada por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras y la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE), que pone este año el foco en “la participación de la infancia en la Ciudad Educadora”, lema de esta edición.

Cartel de la programación de Ciudad Educadora de Xàtiva. / Ajuntament Xàtiva

La jornada comenzará a las 16:30 horas y contará con una actividad destacada: la visita guiada al ayuntamiento, que estará explicada por miembros del Consejo Municipal de Niños y Niñas. El acceso será libre, con inscripción en el momento, y comenzará a las 17:30 horas. Además, a las 18:00 horas se leerá la declaración institucional del Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025 y, a continuación, comenzará un pinchadiscos infantil para celebrar esta jornada festiva.

A lo largo de la tarde también se llevarán a cabo diversos talleres, juegos y dinámicas de participación infantil con el apoyo de las entidades de educación no formal de la ciudad: el agrupamiento scout Jamboree, el Centro Júnior Atalaia y el agrupamiento scout Cohinoor, así como el Consejo Municipal de Niños y Niñas. Este año, la estrecha colaboración con estas entidades pretende reconocer su labor educativa y su aportación fundamental en la participación de la infancia y la juventud en la vida pública.

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La concejala de Educación, Amor Amorós, ha destacado que «la ciudad educadora es aquella que escucha la voz de la infancia y que ofrece espacios reales de participación. Este día queremos que los niños y niñas sean protagonistas, porque sus miradas y sus propuestas nos ayudan a seguir construyendo una Xàtiva mejor para todas y todos». Y ha añadido que «es fundamental reconocer la labor de las entidades educativas que, fuera del ámbito formal, ofrecen oportunidades de aprendizaje y convivencia que resultan imprescindibles para el desarrollo personal y social de los niños y niñas». La ciudad, que forma parte de la red desde 2018, reivindica así el papel activo de los niños y niñas en la construcción de una ciudad más amable, inclusiva y pensada para todas las personas.