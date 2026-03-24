La odisea del alquiler: en la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida ya hay menos pisos ofertados que municipios

Periódicamente aparecen en la esfera pública mensajes de personas y familias que buscan con urgencia un piso en régimen de alquiler en alguno de los municipios de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida. Alguien ha encontrado un trabajo que le obliga a desplazarse y necesita un techo lo antes posible. Lo más habitual es que nadie responda. En la web milanuncios.com son más las personas interesadas en arrendar inmuebles residenciales que las ofertas disponibles.

Este es un buen termómetro de lo que sucede: la odisea de alquilar un piso no solo se circunscribe a las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, sino que el fenómeno se ha extendido como una mancha de aceite y sacude también desde hace un tiempo a los territorios de interior.

No hay nada como hacer números para ilustrar la realidad. Si se recopilan todos los anuncios disponibles en los principales portales inmobiliarios y en las webs de las agencias inmobiliarias más reconocidas de las tres comarcas, la suma arroja menos de 60 viviendas de alquiler accesibles en los 61 municipios que conforman este ámbito geográfico. En canales públicos solo se encuentran opciones en una veintena de localidades. Y muchas de ellas resultan inasequibles para la gran mayoría de los demandantes. Hay también un mercado oculto, que solo se mueve en el boca a boca: muchos propietarios desconfían de publicar sus pisos por miedo a que les entren a robar o a que los okupen.

En la Costera se identifican 23 inmuebles en régimen de arrendamiento para larga estancia, de los cuales 16 se ubican en Xàtiva, donde el coste medio que se pide por ellos se ha encarecido un 17% solo en el último año, según el portal Idealista.com. De media, el precio ronda los 781 euros. Los más caros son dos grandes chalés en Xàtiva y la Llosa de Ranes que se alquilan por 1.250 € y 1.600 euros respectivamente. Otros siete inmuebles están entre los 800 y los 900 euros y varios de ellos no están amueblados en la capital de la Costera. Lo más barato es un piso de 120 metros cuadrados que se alquila exclusivamente a docentes por solo 300 euros al mes en la Avenida Vicente Ferri de Canals. Le siguen un estudio de 50 m2 por 480 euros en Xàtiva y otro piso por 500 euros en Moixent. También se oferta una vivienda de alquiler en la Granja de la Costera, otra en la Font de la Figuera, otra en Llanera de Ranes y otra en l'Alcúdia de Crespins.

La escasez de la oferta hace que el listado de requisitos impuestos para acceder a estas residencias sea a menudo un obstáculo añadido. Muchos comercializadores no aceptan llamadas y habitualmente se exige como condición imprescindible la aportación de documentación económica para realizar un estudio de viabilidad previo. Aún así, hay ofertas que vuelan en cuestión de días. Además, las agencias crean carteras de clientes interesados para avisarles de forma personalizada cuando surgen alternativas.

Requisitos que ahuyentan

En la Vall d'Albaida pueden encontrarse una treintena de anuncios de alquiler residencial que rondan los 700 euros al mes en los principales portales e inmobiliarias, de los cuales solo once se localizan en Ontinyent. También hay siete en l'Olleria, dos en Albaida, uno en Llutxent, Salem y Agullent, tres en Benigànim, cuatro en Benigànim, uno en Fontanars dels Alforins y uno en Otos. El más barato ocupa 75 m2 y cuesta 475 €/mes en Bocairent (con estudio previo de solvencia imprescindible). También se oferta un estudio de solo 20 m2 en el centro de Ontinyent por casi 500 euros al mes. Entre los requisitos para acceder a él: hay que contratar un seguro de responsabilidad civil, no se aceptan mascotas, está prohibido fumar y es necesario demostrar solvencia económica con la entrega de solicitud del estudio firmada, con fotocopia del DNI y las últimas 2 nóminas. En la parte alta del ranking hay varios chalés y pisos por más de 1.000 euros al mes en l'Olleria, Albaida o Llutxent.

En los últimos años, la Inmobiliaria Albiñana se ha especializado en comercializar pisos en régimen de arrendamiento en Ontinyent para aliviar la escasez de la oferta y prácticamente todos tienen inquilinos. La misma empresa va a impulsar en breve otra promoción en Xàtiva, la primera de pisos de alquiler.

En la Canal de Navarrés, la oferta pública de alquileres es casi inexistente: se reduce a un chalé de lujo en Enguera por el que piden más de 4.000 euros al mes, junto con un piso en Navarrés.

Recientemente, municipios como Montaverner y Bellús han impulsado un parque de viviendas públicas de alquiler a precios asequibles para atraer a nuevas familias y combatir la despoblación.