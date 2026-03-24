La parroquia de Bocairent destina la colecta del Domingo de Ramos a seguir mejorando el Patronato

La parroquia Asunción de Nuestra Señora de Bocairent ha anunciado que la colecta extraordinaria del Domingo de Ramos se destinará al mantenimiento de un edificio muy importante en la vida y en las actividades de la parroquia, como es el Patronato.

Tal y como explica el párroco, Vicent Femenia, “a lo largo de los últimos meses, el Patronato ha continuado lleno de vida gracias a las numerosas iniciativas y a la programación cultural, deportiva, catequética y formativa que, además, está al servicio de toda la parroquia y del pueblo de Bocairent. Es una alegría ver cómo este espacio continúa siendo un punto de encuentro para niños, jóvenes, familias y personas mayores”.

Para poder continuar todas estas actividades y muchas otras, el Patronato necesita pequeñas mejoras, mantenimiento y limpieza. Aunque muchas de estas tareas han contado y cuentan con el trabajo generoso de voluntarios, también es necesaria ayuda económica para material y para tareas que deben ser realizadas por profesionales.

Balance de 2025

Además de poner en marcha esta colecta extraordinaria, desde la parroquia también han querido hacer balance de todo lo realizado en el Patronato durante 2025. Así, durante el año pasado se hizo realidad la climatización de las aulas 1, 5, 6, 11 y 12, así como del aula magna y de la capilla, con una inversión total de 19.219,70 euros. Esta actuación permite que los diferentes grupos y actividades que se realizan en el Patronato puedan disfrutar de espacios más cómodos a lo largo de todo el año. Además, con la ayuda de voluntarios se han pintado las aulas acondicionadas, indican desde la parroquia.

La colecta del Domingo de Ramos se destinará a aspectos todavía pendientes, como la climatización de las siete aulas restantes o el cambio a iluminación LED en todas ellas. También está pendiente pintar el resto de espacios del Patronato, explican desde la parroquia.

Como viene haciendo desde hace más de 125 años, el Patronato no solo es el edificio que acoge gran parte de la actividad pastoral de la parroquia, sino que también durante 2025 ofreció una variada oferta cultural y deportiva, como el campeonato de fútbol del Patronato o un ciclo de conferencias sobre temas de actualidad. Por todo ello, desde la parroquia hacen una llamada una vez más a la generosidad de toda la comunidad cristiana en las colectas del fin de semana de Ramos, así como en los donativos puntuales o periódicos.

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Por otra parte, fruto del convenio con el Ayuntamiento de Bocairent para la cesión de los patios del Patronato, se ha llevado a cabo la primera fase de mejoras, en la que se ha acondicionado el acceso entre la pista de baloncesto y el campo de fútbol. Además, se ha iniciado la adecuación de un espacio junto a los vestuarios que se destinará a futuros aseos públicos. La inversión realizada por el Ayuntamiento de Bocairent ha sido de aproximadamente 10.000 euros.