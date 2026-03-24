El PP denuncia que el gobierno de Xàtiva "intenta ocultar las quejas de los vecinos"

El Partido Popular de Xàtiva ha presentado una moción para exigir "la revisión inmediata de la instrucción de alcaldía que limita el acceso de los concejales al registro general del Ayuntamiento, una decisión que supone un paso atrás en transparencia y un intento claro de dificultar la labor de la oposición".

Desde el PP exponen que "no se trata de un cambio técnico, sino de una decisión política que afecta directamente al funcionamiento democrático del Ayuntamiento. Hasta ahora, los concejales podían consultar el contenido de los registros y conocer de primera mano las solicitudes, quejas y problemas que los vecinos trasladan al consistorio. Sin embargo, con la nueva instrucción, ese acceso se ha reducido a datos mínimos que no permiten saber qué hay detrás de cada expediente".

El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha apuntado que "esta medida tiene un objetivo evidente: que la oposición no pueda conocer la realidad que los vecinos están denunciando día a día".

"Gran parte de nuestro trabajo no nace de los despachos, nace del registro de entrada. De leer lo que los vecinos presentan cuando el Ayuntamiento no les da respuesta. De ahí salen muchas de las iniciativas que hemos llevado a pleno y muchas de las denuncias públicas que hemos hecho”, ha señalado Sanchis.

En este sentido, desde el Partido Popular recuerdan que "numerosas actuaciones de fiscalización realizadas en los últimos meses tienen su origen directo en el registro municipal".

Y destacan algunas: "Las quejas reiteradas de vecinos por el estado de abandono y falta de limpieza en diferentes barrios, como la zona de las Santas, que posteriormente dieron lugar a denuncias públicas. O los escritos presentados por ciudadanos alertando de problemas en el mantenimiento de instalaciones públicas y servicios municipales, que el gobierno no había atendido. Y las reclamaciones relacionadas con retrasos administrativos, ayudas que no llegan o incidencias en servicios sociales, que evidencian una gestión deficiente del equipo de gobierno".

“Cuando el gobierno no responde, los vecinos acuden al registro. Y cuando nosotros accedemos a ese registro, podemos hacer nuestro trabajo: denunciar, exigir y defenderlos. Eso es lo que quieren cortar”, ha afirmado Sanchis.

El PP advierte que "limitar este acceso no solo perjudica a la oposición, sino que deja a los ciudadanos en una situación de mayor indefensión, al reducir los mecanismos de control sobre la acción del gobierno".

Además, recuerdan que "el derecho de acceso a la información está reconocido por la legislación vigente como una herramienta fundamental para el ejercicio de la función de control y fiscalización".

“Esto no va de partidos. Va de democracia. Sin información no hay control, y sin control quien pierde siempre es el vecino”, ha subrayado el portavoz popular.

Por todo ello, la moción presentada por el PP exige "recuperar el acceso real al contenido del registro municipal, garantizando que los concejales puedan conocer los asuntos que entran en el Ayuntamiento y actuar en consecuencia".

“Lo que está haciendo el gobierno es muy grave: en lugar de solucionar los problemas, intenta que no se conozcan. Pero nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo: escuchar a los vecinos, aunque les moleste, y defenderlos dentro y fuera del Ayuntamiento”, ha concluido Sanchis.

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Desde el Partido Popular aseguran que seguirán denunciando "cualquier intento de limitar la transparencia y reafirman su compromiso de ser la voz de los vecinos frente a un gobierno que cada vez escucha menos y oculta más".