La primera tienda de ropa reutilizada insufla vida al antiguo pulmón comercial de Xàtiva

Que abra una nueva tienda no suele ser noticia. Pero que lo haga en uno de los locales huérfanos de actividad que pueblan el antiguo pulmón comercial del centro histórico de Xàtiva no deja de ser un hecho reseñable. Y el suceso todavía cobra más entidad si se tiene en cuenta que se trata del primer negocio que abre en la ciudad dedicado a la venta de ropa reutilizada o de segunda mano.

En medio de un panorama dominado por la moda ultrarápida, en el que la ropa de vestir se concibe como un efímero producto de usar y tirar y la producción de residuos textiles se ha convertido en un problema de orden mundial, El Armario de Xàtiva apuesta por fomentar un cambio de mentalidad hacia un enfoque más sostenible, desde el corazón de la calle Botigues.

Los responsables de la iniciativa son Ariel y Marilei, una pareja de emprendedores afincados en Alzira que llegaron desde Paraguay hace unos años en busca de un sueño. Ambos ya gestionaron un establecimiento bajo el mismo concepto en la capital de la Ribera Alta, pero un día visitaron Xàtiva durante la Fira d'Agost y se quedaron prendados de la ciudad. Después de sondear el mercado y comprobar que no existía ninguna tienda de ropa de segunda mano activa, decidieron trasladar su negocio con el objetivo de darle un empujón.

El Armario de Xàtiva abrió sus puertas el 2 de marzo en el local que antiguamente ocupaba el establecimiento de ropa y tejidos La Pastora, junto al restaurante La Criolla. Antes de su último cierre había operado en su seno una tienda de productos esotéricos. Sus nuevos inquilinos agradecen al propietario, Ernesto García Lledó, que les tendiera la mano y les diera facilidades en un mercado tan volátil como el del alquiler de locales, con precios que a menudo superan los 1.000 euros al mes.

"Empezamos a pedirle ayuda a Dios y se nos dio esta tienda, en un lugar precioso. Nos está yendo bastante bien para ser una apertura reciente y con una idea que aquí en Xàtiva es innovadora", explica a Levante-EMV Alexis Ariel Amarilla, responsable del establecimiento. "Por supuesto que queremos vender, pero nuestra idea también es que la gente tome conciencia de que la ropa se puede reutilizar. Todos nos encontramos con la situación de no saber qué hacer con determinada ropa. Creemos que la moda no tiene por qué ser de usar y tirar", resume la filosofía de su negocio.

La tienda no recoge ropa de clientes, sino que trabaja con un proveedor del cual se surte. En sus perchas hay ropa de buena calidad y marcas reconocidas. "A pesar de tener consideración de segunda mano, hay ropas exhibidas que no han sido vendidas en una tienda", subraya Amarilla, que aprecia un interés creciente por este mercado en España. "Poco a poco la gente está consumiendo, aunque todavía hay algunos reparos. En América esto es algo normal. Nosotros tratamos de innovar trayendo algo nuevo a la ciudad, incide.

Uniformidad y moda rápida

Ariel recuerda como en los años 90 salían al mercado muchos modelos diferentes de ropa y calzado, una variedad que contrapone con lo que sucede ahora. "Hoy en día todo es muy parecido, parece un círculo en el que siempre vuelve lo mismo. ¿Por qué no podemos reciclar o reutilizar la ropa?", se pregunta. Su modelo de negocio entronca con un comercio de proximidad para el que pide respaldo. "Nos han comentado que esta calle (Botigues) estaba antiguamente llena de buenos negocios que han desaparecido. Lo fácil es ir al centro comercial, no estoy en contra de ello, pero creo que también debemos apoyar lo que tenemos alrededor de nosotros para que podamos avanzar todos, porque eso repercute a la comunidad. Es una cadena de movimiento económico", subraya.

Ariel, que lleva 4 años en España (su mujer 8), recalca que abrir una tienda no es una decisión fácil, puesto que implica "mucho sacrificio y esfuerzo" por la cantidad de gastos que comporta, comenzando por el alquiler. "Como la mayoría de los inmigrantes, nosotros venimos con un sueño. Antes todos querían ir a Estados Unidos, pero a mí me gusta España por la seguridad y la calidad de la gente: aquí las personas son muy educadas y te tratan de una manera diferente. Venimos de un ambiente donde todo es mucho más complicado en cuanto a la situación económica, la salud o la seguridad. Aquí nosotros podemos ver ese cambio. Es difícil adaptarse, pero cuando lo haces las cosas van mejorando poco a poco para bien: te relacionas con las personas del lugar y eso te facilita las cosas", explica su experiencia. "La acogida ha sido extraordinaria. El cariño y la amabilidad con la que nos ha tratado la gente de Xàtiva me ha sorprendido muchísimo: vienen, te saludan, te traen cosas... Eso no se ve en cualquier parte, y menos hoy en día. Es algo que hay que reconocer y valorar", apostilla.

La Asociación Vecinal Casc Antic Digne i Viu le ha dado la bienvenida al barrio a los emprendedores de El Armario de Xàtiva. "¡Enhorabuena! Iniciativas valientes para revitalizar, de manera real, el núcleo antiguo", indica el colectivo en sus perfiles sociales.