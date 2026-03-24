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Tres nuevos grupos de alumnado del programa Erasmus+ visita Ontinyent

Con estas visitas se llega a la docena de expediciones de estudiantes de 9 países en colaboración con centros educativos locales

Estudiantes del programa Erasmus+ en la visita a Ontinyent.

Estudiantes del programa Erasmus+ en la visita a Ontinyent. / Ajuntament Ontinyent

Lluis Cebriá

Ontinyent

Tres nuevos grupos de alumnos europeos participantes del programa Erasmus+ han visitado este lunes y martes el Ayuntamiento de Ontinyent, en el marco de las actividades de intercambio que están llevando a cabo con alumnado de centros educativos locales. En concreto, el lunes era un grupo de Alemania que llegaba de la mano de la IES Pou Clar, y el martes dos grupos de Francia e Italia que visitan la ciudad dentro de intercambios con el IES l'Estació y el CEIP Martínez Valls, respectivamente.

El regidor Ferran Gandia, que daba la bienvenida a los estudiantes, destacaba que con estos grupos, la ciudad ha recibido ya una docena de expediciones de intercambios de un total de 9 países con los centros ontinyentins: Alemania (2), Francia (2), Italia (2), Bulgaria, Turquía, Luxemburgo, Eslovenia, Bélgica y Portugal. Gandia, como en las anteriores ocasiones, explicaba al alumnado las principales características de la ciudad y animaba a los grupos a descubrirla.

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