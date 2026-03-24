Xàtiva celebra este fin de semana las Jornadas de Educación y Memoria

Xàtiva acoge los días 27 y 28 de marzo una nueva edición de las Jornadas de Educación y Memoria «La memoria democrática en nuestras comarcas», una iniciativa que pone el foco en el análisis y la divulgación del pasado reciente desde el ámbito educativo y territorial.

Las jornadas arrancarán el viernes 27 de marzo a las 16:00 horas con la apertura institucional. A continuación, a las 16:30 horas, el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Castilla-La Mancha, Sisinio Pérez Garzón, ofrecerá la conferencia «Memoria democrática e historia crítica: los desafíos para su enseñanza». Y para concluir la jornada, a las 18:00 horas, tendrá lugar la mesa redonda «Violencia y hegemonía en la Transición valenciana: la estrategia anticatalanista», con la participación de Vicent Flor y Borja Ribera.

El sábado 28 de marzo la programación comenzará a las 9:30 horas con la ponencia «Los laboralistas y el resurgir del nuevo movimiento obrero», a cargo del abogado laboralista y testigo directo Héctor Maravall. Tras una pausa, a las 11:00 horas, Javier Tébar, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de Historia Contemporánea y del Mundo Actual en la Universidad de Barcelona, abordará la ponencia «Trabajo, protesta y democracia: las huelgas de 1976 como motor de cambio político en España». A las 12:15 horas está prevista una mesa de testimonios sobre la lucha sindical, vecinal y política del tardofranquismo y la Transición en Xàtiva, que contará con la participación de Lolita Benet Pérez, Tere Marco Hernández y Mercè Climent Vivancos.

Entre los actos destacados del fin de semana se encuentra también el homenaje a las víctimas del franquismo, que se celebrará ante la escultura “En defensa de la vida” a las 13:15 horas, como espacio de recuerdo y reconocimiento institucional.

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Las jornadas se completarán con una visita guiada a la exposición Equipo Crónica.