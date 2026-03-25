Ángela Fita se proclama campeona del ITF de Sabadell en dobles

La tenista de Xàtiva Ángela Fita Boluda y la catalana Aliona Bolsova se han proclamado campeonas del torneo ITF de Sabadell de categoría W35, en la modalidad de dobles, tras derrotar en la final a la pareja formada por Lucía Cortez y Alicia Herrero por el marcador de 6-4 y 6-1.

Fita y Bolsova tuvieron un partido sin complicaciones, ya que solo el primer set fue más competido de lo esperado. Sin duda, hicieron buenos los pronósticos por qué salieron como principales favoritas del torneo y acabaron llevándose el título. En semifinales se impusieron a las tenistas de Kazajistán Asylzhan Arystanbekova e Ingkar Dyussebay por 2-6, 7-5 y 10-7. En cuartos de final superaron a las suecas Caijsa Wilda Hennemann y Nellie Taraba Wallberg por 6-3 y 6-2. Comenzaron el torneo ganando a la china Min Liu y la española Paula Ortega, por un doble 6-1.

La tenista setabense acumula más de 25 torneos de dobles en toda su carrera y el ganado en Sabadell la pasada semana es el segundo de este año.

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En la modalidad de individuales, Ángela Fita perdió contra pronóstico en octavos de final contra la sueca Caijsa Wilda Hennemann. Fita venció en el primer set por 6-2, pero su rival remontó ganado el segundo por 6-0 y el tercero por 6-4. Pese a esta derrota, Ángela Fita continúa manteniéndose en el puesto 255 del ranking mundial de la WTA.