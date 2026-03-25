Anna pone a punto su Albufera con la eliminación y poda de arbolado para garantizar la seguridad en Pascua
El ayuntamiento está desplegando unos intensos trabajos tras los últimos temporales para reducir el riesgo de caída y mejorar el estado general del paraje
La leña resultante de estas actuaciones se ha puesto a disposición del vecindario
A pocos días para el inicio de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Anna está desplegando estas últimas semanas unos intensos trabajos de poda y mejora en el arbolado de su joya de la corona, el lago de la Albufera. El objetivo principal es garantizar la seguridad de las personas y "conservar este entorno natural tan querido por todos".
Después de los últimos temporales y la revisión técnica del arbolado, el consistorio ha efectuado actuaciones sobre ejemplares envejecidos, inclinados o con ramas secas, reduciendo así el riesgo de caídas y mejorando el estado general del paraje. Además, estas intervenciones permitirán una mejor regeneración del arbolado y una mayor calidad ambiental.
Siguiendo criterios de sostenibilidad, además, se ha aprovechado esta actuación para replantar nuevos ejemplares, ya que toda poda o eliminación de arbolado lleva asociada su reposición, garantizando así la continuidad y mejora del entorno natural a largo plazo.
La leña procedente de estas actuaciones se ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas. Según informó ayer el ayuntamiento, "todavía queda disponible para quien la necesite".
En los próximos días, la brigada municipal irá retirando aquella leña que no ha sido recogida.
Mantenimiento de parajes tras las lluvias
Desde el consistorio enmarcan estas tareas dentro de los trabajos que se están desarrollando en diferentes parques y parajes del municipio, donde se están realizando desbroces, podas y labores de mantenimiento, especialmente tras las últimas lluvias y con la llegada de la primavera, momento en el que la vegetación comienza a crecer con mayor intensidad.
En la Albufera también se está acondicionando el camping de cara a su futura apertura. Los chiringuitos comenzarán su actividad la semana que viene.
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