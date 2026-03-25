Una asociación de Sueca proyecta un gran refugio en Montaverner tras inundarse el suyo con la dana

La dana del 29 de octubre de 2024 arrasó las instalaciones del Refugio de María, una protectora de animales Sueca, que tuvo que recurrir a las donaciones particulares para acondicionar de nuevo el centro para poder retomar la actividad. Pero el emplazamiento en la localidad de la Ribera Baixa sigue en riesgo ante nuevas danas, cada vez más probables por el cambio climático, y la asociación ha buscado un nuevo hogar en Montaverner para trasladar el centro de acogida de animales.

Unas vluntarias con un grupo de perros en el Refugio de María en Sueca. / Refugio de María

María González, presidenta del refugio, afirma que “aquí no podemos seguir porque no es seguro. El refugio se inundó todo y nos dejamos más de 20.000 euros en reformarlo, gracias a la gente que nos ayudó y aportó donaciones. El único sitio viable para hacer un nuevo refugio y centro de acogida lo hemos encontrado en Montaverner”, explica en declaraciones a Levante-EMV.

La protectora ha adquirido la parcela de una antigua pirotecnia en la localidad de la Vall d’Albaida, unos terrenos que conservan unas naves que acogió la actividad pirotécnica. “Son naves grandes, que están bien aisladas, por la actividad anterior que acogieron, y se trataría hacer pocas obras para abrir el refugio, habilitar las puertas para el acceso de los animales y poco más”, señala González, que añade que “también instalaríamos una casa prefabricada, de madera o similar, para nosotros”. El refugio cuenta actualmente con 46 perros, 12 gatos, una yegua y algunas cabras, pero con el traslado a Montaverner “podríamos doblar o triplicar el número de animales, porque hay más espacio” que en las actuales instalaciones en Sueca, afirma María, quien añade que “recogemos cualquier animal perdido de la calle, o que la gente abandona y después le buscamos un hogar, con la promoción de adopciones. Tenemos perros y gatos, pero también hemos tenido loros y otras aves, o reptiles”. El incremento de animales también conllevaría la incorporación de más voluntarios. Actualmente, el refugio cuenta con 6 voluntarios, “pero si lo ampliamos necesitaríamos más voluntarios o contratar a alguien”, declara la presidenta.

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Declaración de interés comunitario

La protectora tramita actualmente la declaración de interés comunitario (DIC) para el centro de acogida de animales en cuatro parcelas del término de Montaverner. La solicitud está ya presentada en la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació y los promotores confían que en breve sea aprobada. “Los trámites para los permisos son lentos, pero el proyecto ya está admitido y esperamos ir consiguiendo la documentación para abrir el refugio”, indica María González, que afirma que “esperemos que en un año podamos estar ya activos en Montaverner”. Una vez obtengan toda la documentación y permisos, la Asociación Refugio de María Adopta València iniciará una campaña para recabar donaciones económicas para llevar a cabo el proyecto. “Cuando esté todo aceptado por la administración para poder iniciar las obras haremos una llamada de ayuda, a través de iniciativas como campañas de micromecenazgo, para ejecutarlo”, afirma María González, que lamenta que el refugio no cuenta con ayudas o subvenciones de las administraciones públicas. La presidenta señala que la gente ya se implicó con la asociación tras sufrir la inundación en la dana. “La gente se volcó con nosotros, nos ayudó mucho, y los más de 20.000 euros que invertimos en adecuarlo todo llegó de esas ayudas”, explica, añadiendo que “hemos buscado subvenciones en conselleria, pero no llegan”, lamenta. María González evidencia la necesidad y la importancia del trabajo de estas asociaciones y centros de animales. “Los refugios y centros de acogida de ayuntamientos están llenos y no dan abasto”, por lo que necesitan de proyectos como el del Refugio de María.