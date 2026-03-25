El Circuit d’Albaida inaugura el Campeonato del Mundo de Supermoto 2026
Las instalaciones de la localidad de la Vall acogen este fin de semana la primera prueba del mundial
Jesús Sansaloni
El Circuit d’Albaida acoge este fina de semana el inicio del Campeonato del Mundo de Supermoto. El Complex del Motor de la localidad de la Vall albergará la primera prueba del mundial, en un intenso fin de semana de motociclismo. Como ya viene siendo habitual durante los últimos años, el trazado albaidense da el banderazo inicial a la temporada de supermotard, unas motos de cross preparadas para correr sobre asfalto y algún tramo de sterrato.
En esta edición, los pilotos Julen Ávila y Ferran Cardús serán los únicos españoles en la categoría reina de esta disciplina, en la que se enfrentarán a pilotos como Steve Bonnal, Gabin Pernat, Kevin Karlsson o Alfonso Teixeira, entre otros.
La programación del fin de semana se inicia con los entrenamientos oficiales en la jornada del sábado, con entrenamientos libres, cronometrados y primeras mangas del fin de semana; y las carreras oficiales serán en la matinal del domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Fallece una adolescente de meningitis en el hospital de Dénia
- Atasco monumental en Valencia por unas obras en la Pista de Silla: las retenciones superan los 34 kilómetros
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- El nuevo azul de la Generalitat tiñe la tarjeta SIP y el abono del metro
- El invierno vuelve para Semana Santa: Aemet confirma posibles nevadas el Domingo de Ramos en la C. Valenciana