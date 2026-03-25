El Circuit d’Albaida inaugura el Campeonato del Mundo de Supermoto 2026

El Circuit d’Albaida acoge este fina de semana el inicio del Campeonato del Mundo de Supermoto. El Complex del Motor de la localidad de la Vall albergará la primera prueba del mundial, en un intenso fin de semana de motociclismo. Como ya viene siendo habitual durante los últimos años, el trazado albaidense da el banderazo inicial a la temporada de supermotard, unas motos de cross preparadas para correr sobre asfalto y algún tramo de sterrato.

Cartel de la prueba del Campeonato del Mundo de Supermoto en Albaida. / Levante-EMV

En esta edición, los pilotos Julen Ávila y Ferran Cardús serán los únicos españoles en la categoría reina de esta disciplina, en la que se enfrentarán a pilotos como Steve Bonnal, Gabin Pernat, Kevin Karlsson o Alfonso Teixeira, entre otros.

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La programación del fin de semana se inicia con los entrenamientos oficiales en la jornada del sábado, con entrenamientos libres, cronometrados y primeras mangas del fin de semana; y las carreras oficiales serán en la matinal del domingo.