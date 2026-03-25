Declinan replantar dos árboles en el Poble Nou de Ontinyent tras cuatro intentos

El Ayuntamiento de Ontinyent ha declinado trasplantar dos árboles en el barrio del Poble Nou tras sufrir hasta cuatro actos vandálicos por parte de presuntos vecinos que no estaban de acuerdo con la recuperación de los ejemplares.

Así, desde el área de Medio Ambiente explicaron ayer que «en esta zona hay división de opiniones. Hay vecinos que no quieren los dos árboles y cada vez que se replantan han echado líquidos y se queman. Finalmente, después de hasta cuatro intentos de replantar, se ha decidido que se tapara la exposición al constatar que hay una gran parte de vecinos que dicen que es mejor así, porque necesitan espacio para poder parar y bajar a personas mayores que residen en la zona».

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Críticas

Desde Esquerra Unida de Ontinyent han criticado la decisión. Así exponen que "dos años llevan los vecinos y vecinas del barrio de Poble Nou quejándose y reclamando una cosa muy sencilla: que se planten árboles en los agujeros que ya están hechos. ¿Y cual ha sido la solución?. Taparlos. El resultado: un barrio con menos árboles, menos espacio verde y menos calidad de vida. ¿Este es el modelo de barrio digno y de futuro que quieren?. Porque a veces, en las pequeñas decisiones, es donde se ve la dignidad de un barrio", apuntan en una publicación realizada en redes sociales.