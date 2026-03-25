La Diputació presenta a los alcaldes de la Costera el proyecto de renovación integral de la red de agua potable

El diputado delegado del Ciclo Integral del Agua, Paco Comes, ha mantenido una reunión de trabajo en la Llosa de Ranes con alcaldes y representantes de municipios que integran el sistema en alta del suministro de agua potable de la Costera para explicar el proyecto técnico para la renovación de la red de agua. Así, el proyecto, que abarcará los tramos Torrella – La Granja de la Costera – La Llosa de Ranes y Cruce del río Cànyoles, recientemente ha sido supervisado favorablemente por el servicio de Agua, Residuos y Empresas Públicas de la Diputación.

Reunión del diputado del Ciclo Integral del Agua con alcaldes de la Costera, en la Llosa de Ranes. / Diputació de València

El diputado provincial subrayó que se trata de una actuación "prioritaria" para "garantizar el suministro de agua potable a más de 56.000 vecinos de la comarca". "La red actual ha agotado su vida útil y presenta riesgos inasumibles", comentaba el diputado, al tiempo que manifestaba que la Diputació, a través de Egevasa, "asume la dirección técnica y la coordinación de un proyecto imprescindible para la seguridad hídrica de la Costera”.

Asimismo, agradeció la colaboración de los once municipios que integran el sistema en alta del suministro de agua potable de la Costera, y que son l’Alcúdia de Crespins, Canals, Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Vallés, Novetlè y Annauir (pedanía de Xàtiva). Durante el encuentro, el diputado expuso la situación en la que se encuentran diversos tramos de la infraestructura hidráulica tras más de 25 años de funcionamiento continuado. Estas incidencias afectan de forma directa al abastecimiento de varios municipios, especialmente la Llosa de Ranes, que carece de suministros alternativos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 4 millones de euros y contempla la renovación de 6.990 metros de tubería, así como la sustitución mediante perforación horizontal dirigida del cruce bajo la autovía A-7 y el río Cànyoles con 317 metros de tubería, la construcción de nuevas arquetas, ventosas, desagües, válvulas de compuerta y elementos de control. La actuación supondrá también la instalación de contadores generales y sistemas de telelectura de caudal y presión, además de interconexiones estratégicas para mejorar la resistencia del sistema en situaciones de emergencia. El diputado provincial explicó que la inversión se financiará íntegramente mediante las tarifas en alta que abonan periódicamente los ayuntamientos integrados en el sistema, conforme al Reglamento Provincial del Servicio del Ciclo Integral del Agua.

Noticias relacionadas

Tras esta reunión informativa, la Diputació iniciará los trámites para ordenar la ejecución de las obras por parte de Egevasa, dando así inicio al proceso que permitirá renovar una infraestructura esencial para el abastecimiento comarcal.