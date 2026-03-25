Educación aprueba 434.886 euros más para el IES l’Estació de Ontinyent

La Consellería de Educación, Cultura y Universidades ha tramitado incrementos en la delegación de competencias del Pla Edificant por un importe de 4.2 millones de euros en seis municipios de la Comunitat Valenciana con el objetivo de «adaptar los proyectos a nuevas necesidades técnicas y garantizar la correcta ejecución de las obras en centros educativos».

Uno de los proyectos afectados es el del IES l’Estació de Ontinyent, donde se ha solicitado un incremento de 434.886,92 euros para la actuación a desarrollar en el complejo educativo, en el cual ya se están ejecutando las obras de demolición y construcción en el mismo solar, con un presupuesto total que se acerca a los 18 millones de euros: 17.872.628,74 euros. «Este incremento permitirá incorporar nuevas actuaciones como la adecuación a la normativa acústica, cambios en la estructura de porches, redistribución de espacios y mejoras en la gestión de residuos, en una intervención que se encuentra muy avanzada», exponen fuentes de la consellería.

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Nuevas necesidades

Óscar Borrell, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ontinyent, analizó ayer el estado del proyecto: «Desde que empezó una obra como esta en 2018 era imprescindible ir trabajando con la dirección de la IES L’Estació y la dirección facultativa de Ramón Esteve para adaptar el proyecto a las nuevas necesidades, como los nuevos paneles de separación de aulas. Hemos trabajado con la Generalitat para contar con más financiación, algo que era muy importante para acabar la obra en los plazos previstos. En conjunto, es la obra de mayor calado nunca ejecutada por el Ayuntamiento, y agradecemos el apoyo presupuestario de la Generalitat y la atención a nuestras demandas».