La gastronomía de Ontinyent será protagonista en el festival Nómade con el sello de calidad MOS

La gastronomía de Ontinyent será protagonista al Festival Nómade con el sello de calidad MOS, que tendrá una presencia destacada en este festival que se celebrará entre el 1 y el 3 de mayo con actividades en Ontinyent, Bocairent y Moixent. En el caso de la capital de la Vall d'Albaida, la propuesta pondrá el foco en la puesta en valor del producto de proximidad, la calidad culinaria y la identidad gastronómica propia a través del Club de Producto MOS, impulsado por el consistorio.

La vicepresidenta de la Diputació en la presentación del festival Nómade. / Diputació de València

Así, en el marco del festival, Ontinyent acogerá varios espacios gastro que tendrán como eje central esta marca municipal. Concretamente, el sábado 2 de mayo el Museo del Textil será escenario del Mercado Gastro(Arte)Sano, una propuesta que combinará gastronomía, artesanía y cultura, y que permitirá dar visibilidad a productores y establecimientos locales adheridos al club. Además, La Glorieta acogerá durante la tarde y la noche del mismo día una nueva zona gastronómica que continuará difundiendo los valores de MOS en un ambiente abierto y vinculado a la programación musical del festival.

En la rueda de prensa de presentación del festival, que tenía lugar este miércoles en València, la vicepresidenta primera de la Diputació y regidora de Promoción Económica de Ontinyent, Natàlia Enguix, señalaba que “Ontinyent llega a este festival con una propuesta gastronómica estructurada y de calidad gracias al trabajo que se ha hecho con el Club de Producto MOS, que es un ejemplo de como sumar esfuerzos entre administración y sector privado para crear una oferta atractiva y competitiva”. Así mismo, incidía en que “este tipo de acontecimientos ayudan a proyectar nuestra ciudad y a reforzar sectores estratégicos como la gastronomía, el turismo y el comercio de proximidad”.

La regidora de Turismo, María José Alhambra, destacaba que la presencia de MOS en el Nómade “supone una oportunidad muy importante para continuar posicionando Ontinyent como un destino gastronómico de referencia dentro del interior valenciano”. En este sentido, incidía en qué “Ontinyent tiene claro que tiene que apostar por su gastronomía, por su comercio y por sus artesanos, y MOS recoge todo esto”.

El Club de Producto Gastronómico MOS agrupa actualmente una veintena de empresas locales comprometidas con la calidad, el producto de temporada y la elaboración propia. Restaurantes, bares, comercios especializados y productores comparten una misma filosofía basada en el respeto por la tradición y el producto de kilómetro cero, combinados con propuestas innovadoras que ofrecen una experiencia culinaria diferenciada. La participación en el Festival Nómade se alinea con la estrategia turística municipal que sitúa la gastronomía como uno de los pilares fundamentales para la diferenciación del destino. Además, el impulso de MOS se ha visto reforzado recientemente con la puesta en marcha de la web oficial mosontinyent.com, una herramienta que facilita la difusión del proyecto y da visibilidad a las empresas adheridas.

Ontinyent, opción gastronómica para Semana Santa

Paralelamente, Ontinyent se presenta también como un destino atractivo durante la Semana Santa para aquellas personas que buscan una escapada de interior con identidad propia, donde la gastronomía juega un papel central. A través del Club de Producto MOS, la ciudad invita a descubrir una oferta culinaria basada en el producto de proximidad, la tradición y la calidad, con una amplia variedad de establecimientos adheridos.

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La regidora de Turismo, María José Alhambra, señalaba en este sentido que “la Semana Santa es un momento idóneo para venir en Ontinyent y disfrutar no solo de nuestro patrimonio y ambiente, sino también de nuestra gastronomía, que es uno de los grandes atractivos que tenemos como destino”. En este sentido, añadía que “con MOS queremos que quién nos visite pueda identificar fácilmente aquellos establecimientos que ofrecen calidad, producto local y una experiencia auténtica vinculada en el territorio”.