El genio artístico del Equipo Crónica desembarca en Xàtiva con una exposición única

El Espai Cultural Sant Domènec de Xàtiva acoge este miércoles (19:30 horas) la inauguración de la exposición “Equipo Crónica. Crónica de un tiempo”. Una amplia muestra con más de 50 piezas de este singular colectivo —la mayor de la última década—, que podrá visitarse hasta el 26 de julio y que estará distribuida entre los dos espacios mencionados.

«Con esta exposición, que será una de aquellas que pasarán a la historia de la ciudad, queremos seguir siendo el centro de referencia cultural en las comarcas centrales», ha señalado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en el pase de prensa previo. Por su parte, el concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha explicado que «se ha realizado un gran trabajo para conseguir esta muestra, que es una oportunidad única y que seguramente no se repetirá debido a su dificultad y su originalidad».

La exposición pretende poner en valor el profundo ejercicio de indagación histórico-plástica que los artistas Rafael Solbes y Manolo Valdés, coprotagonistas de Equipo Crónica, desarrollaron a lo largo de sus años de trabajo conjunto, renovando el arte valenciano y español de la segunda mitad del siglo XX. Su obra está profundamente vinculada al contexto político y social de la dictadura y la transición, y mantiene al mismo tiempo un intenso diálogo con otros creadores, pensadores y movimientos que formaban parte del tejido cultural valenciano y europeo del momento.

Pablo Camarasa, junto al alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y el regidor de Cultura, Alfred Boluda. / A.X.

"Debemos celebrar esta cita, ya que es la primera vez que sale del circuito de las capitales autonómicas para venir a Xàtiva", ha destacado Pablo Camarasa, comisario de la exposición. La ciudad más pequeña donde se había expuesto hasta ahora la muestra era Granada.

La propuesta expositiva se articula en dos espacios complementarios. El Espai Cultural Sant Domènec acoge las piezas de gran formato, testimonios de la ambición plástica y conceptual del grupo, dispuestas en un recorrido que permite contemplarlas con una lectura fluida e individualizada. Entre ellas se encuentran obras representativas como La manifestación o Pícnic torero, que evidencian el interés del colectivo por los lenguajes de la cultura de masas y su diálogo constante con la historia del arte.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes – Casa de la Enseñanza presenta obras de formato medio y pequeño que recorren diferentes influencias y etapas creativas del colectivo. El visitante podrá encontrar piezas inspiradas en el barroco y en la obra de Velázquez —como Meninas en el chalet o Menina I—, así como trabajos que dialogan con Goya, el neoclasicismo o el arte pop, como Torrijos y 52 más o Aquelarre 71.

Más de 20 coleccionistas privados

El recorrido también incluye obras vinculadas al constructivismo y a la abstracción, con piezas como Hombre desde la ventana, Suburbio o Ventana y nube, así como trabajos que evidencian la influencia del cine y la fotografía, entre los que destaca Latin lover, inspirada en la figura de Rodolfo Valentino.

Una de las piezas artísticas expuestas. / A.X.

La exhibición se completa con un espacio dedicado a la obra gráfica y a la reproductibilidad artística, inspirado en las ideas de Walter Benjamin, que pone de manifiesto la voluntad de Equipo Crónica de acercar el arte a todos los estratos de la sociedad a través de reproducciones seriadas, publicaciones y otros soportes culturales.

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La muestra, que ha requerido una larga e intensa labor de recopilación de obras con la participación de más de 20 coleccionistas privados, contará también con visitas guiadas para el público general y para centros educativos.