El IES Francesc Gil de Canals llora la muerte de su exdirector Daniel Santos: "Su legado va mucho más allá de las aulas"

El IES Francesc Gil de Canals está de duelo. El centro escolar ha perdido una de las piezas fundamentales a lo largo de su historia.

Daniel Santos Serrano, fallecido esta semana, no solo dirigió el instituto y fue un miembro activo del equipo directivo durante muchos años. No solo fue "un apasionado profesor de Matemáticas", sino que su legado "va mucho más allá de las aulas", tal como evocan desde el IES a través de un emotivo mensaje de despedida que recuerda al difunto, jubilado como docente en 2014, "con profunda gratitud".

"Daniel no sólo enseñaba a descifrar números y fórmulas; con su gestión y su vocación de servicio ayudó a construir los cimientos de este centro, convirtiéndolo en un espacio de convivencia y aprendizaje para generaciones de jóvenes canalenses y de otras poblaciones vecinas", profundiza el comunicado del centro educativo, publicado este martes.

"De él nos queda el rigor académico, inteligencia exquisita, la sabiduría de quien sabe escuchar y la serenidad por liderar en los momentos de cambio. Recordaremos siempre su humor inteligente y simpático. Su paso por el instituto deja una impronta imborrable en los compañeros que compartieron claustro con él y en los miles de alumnos que aprendieron que, bajo la lógica de las matemáticas, siempre debía haber una mirada humana", apostilla el mensaje, que termina agradeciendo a Daniel Santos que haya dedicado "toda una vida" a la educación.

Los mensajes de despedida hacia el docente se han multiplicado en las redes sociales. "Gran profesor, mejor persona", exponen varios antiguos alumnos. "Descanse en paz mejor profesor de matemáticas que he tenido. Siempre dispuesto a ayudar a sus alumnos", señala otro.

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El fallecimiento se produce en mitad de las obras de construcción del nuevo IES Francesc Gil en Canals, un centro larguísimamente anhelado y reivindicado por la comunidad educativa del centro.