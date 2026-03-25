"En el IES Simarro de Xàtiva hay clases con 34 alumnos que están preparadas para 25"

El sector educativo valenciano está en pie de guerra. El próximo martes 31 de marzo la mayoría de los sindicatos han convocado una manifestación para luchar "por los derechos de los docentes y contra los recortes". En Xàtiva, la protesta tendrá lugar a las 9.30 horas frente al Ayuntamiento. Y hoy, portavoces de cuatro sindicatos -CC. OO, UGT-PV, STE-PV y CSIF- han acudido al IES Josep de Ribera para participar en una concentración y explicar a los profesores presentes los motivos de las movilizaciones de la semana que viene.

Así, Francesc Sánchez (CC. OO), Maika Martínez (UGT), Montse Semper (STE-PV) y Rafa Benavent (CSIF) han acudido a la cita. Consultados por Levante-EMV, explicaron que "lo que reivindicamos son actuaciones que defienden la educación pública. No solo hablamos de las mejoras salariales para los profesores, también hablamos de la mejora de las condiciones laborales y la reversión de los recortes. La reducción de las ratios también es clave, así como la disminución de la burocracia".

A su vez los portavoces sindicales también explicaron que "también vamos a defender el 'sí' al valenciano y la derogación de la famosa ley de libertad educativa, que es un tema más de conflicto que de unión". Preguntados sobre el 'clima' que se vive en las mesas de negociación, explicaron que "tenemos un contexto negociador mejorable, por decirlo de alguna forma. La relación con la consellería no es buena. Lo que nos gustaría es que la disposición a negociar todos estos temas que estamos señalando fuera más fluida y que los sindicatos no fueran meros técnicos que vamos a las mesas de negociación a revisar textos. Nos gustaría hacer la función que debemos hacer, que es negociar las mejores laborales para el profesorado valenciano".

"Entre los cuatro sindicatos que estamos aquí hay unidad. En la mesa también está ANPE, que tiene representación en el IES Josep de Ribera, pero no han querido venir. Estamos aquí los cuatro precisamente para que se visualice esta unión, que se vea que los cuatro sindicatos estamos a una. Mucha gente se queda solo en la petición de subida salarial, pero es todo un conjunto. Por ejemplo, la bajada de ratios es muy importante porque influye muy positivamente en la educación de nuestros hijos. Sin embargo, las ratios están desbordadas".

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Preguntados por la situación concreta de las ratios explicaron que "estamos hablando de que hay institutos que tienen ahora más ratios que en los 90, eso es intolerable. La ley de libertad educativa lo que ha hecho ha sido crear una desigualdad. Por ejemplo, ayer fuimos al IES Simarro de Xàtiva y nos dijeron que hay clases de bachillerato con 34 alumnos cuando las aulas físicamente están preparadas para acoger a 25. Este es un ejemplo de masificación".