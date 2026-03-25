Marzà reclama en Bruselas garantías ambientales ante el corredor de hidrógeno que atravesará la Vall d’Albaida y la Costera
La infraestructura, impulsada por Enagás, ha sido reconocida como proyecto prioritario por la Comisión Europea, lo que permitirá acelerar su tramitación administrativa y optar a financiación comunitaria
El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà Ibáñez, ha reclamado en el Parlamento Europeo más garantías ambientales, territoriales y de participación pública en el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas incluidas en la lista de Proyectos de Interés Común (PCI), entre ellas el trazado Cartagena-Agullent-Paterna-Salzadella que atravesará comarcas como la Vall d’Albaida y la Costera.
La infraestructura, impulsada por Enagás, forma parte del llamado eje de Levante de la futura red de hidrógeno y ha sido reconocida como proyecto prioritario por la Comisión Europea, lo que permitirá acelerar su tramitación administrativa y optar a financiación comunitaria. La clasificación como PCI permite movilizar fondos del mecanismo Connecting Europe Facility y reducir plazos en la tramitación, con el objetivo de desplegar la infraestructura estratégica antes de 2030.
Marzà ha aclarado que su posición no cuestiona la necesidad de seguir desarrollando nuevas tecnologías para avanzar en la transición energética, pero sí pone el acento en cómo se están planteando estos proyectos. “Europa necesita invertir en energías limpias y en innovación, pero esto debe hacerse bien, con todas las garantías y con transparencia. La rapidez no puede ir en detrimento del rigor”, ha señalado.
El eurodiputado advierte de que la consideración de proyecto estratégico no debe traducirse en una reducción de controles. “La aceleración administrativa no puede significar menos evaluación ambiental ni una participación pública limitada. Estamos hablando de infraestructuras que atraviesan territorios concretos y que tendrán impacto durante décadas”, ha explicado.
Objeción a la regulación
En este contexto, Marzà ha presentado una objeción a la regulación delegada de la Comisión al considerar que parte de los proyectos incluidos pueden consolidar, bajo la etiqueta de “hydrogen ready”, el uso de combustibles fósiles durante años. El texto de la moción también señala que menos de la mitad de los proyectos incluidos en esta segunda lista están vinculados a la electrificación, considerada clave por la propia Comisión para mejorar la eficiencia, reducir emisiones y reforzar la seguridad energética.
En relación con el tramo que atravesará territorio valenciano, Marzà ha pedido que se analice con detalle el efecto del trazado en municipios de la Vall d’Albaida y la Costera, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico, y que se garantice que responde a una necesidad real vinculada al hidrógeno renovable.
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