Ontinyent aspira a tener la primera carrera homologada de España con paridad de sexos o mayoría femenina

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Ontinyent se ha marcado el reto de que Ontinyent cuente con la primera carrera homologada de España con paridad de sexos o mayoría femenina en personas llegadas a meta. Así se ha explicado este miércoles en una rueda de prensa donde la responsable del área, Paula Soler, apuntaba que el primer intento será en la 5K Ontinyent “KM 42”, prevista para el próximo 26 de abril, organizada por el Club de Atletismo KM 42 con el apoyo del Ayuntamiento y del Campus de Ontinyent de la Universitat de València.

Paula Soler comentaba que “queremos convertir Ontinyent en la primera ciudad que demuestra con datos que la igualdad en el deporte es posible”. Soler destacaba que el objetivo es “conseguir que las mujeres llegadas a meta sean como mínimo las mismas que los hombres”, un hecho que, apuntaba, “sería pionero no solo en España sino probablemente también a nivel internacional”.

En este sentido, la regidora incidía en "la importancia de romper estereotipos en el deporte competitivo, tradicionalmente masculinizado" y animaba especialmente a las mujeres a participar "en una prueba accesible". "Cinco kilómetros en un recorrido asequible, que se pueden completar corriendo o incluso andando”, expresaba. Soler remarcaba que “no sabemos si conseguiremos el reto este año, pero trabajaremos para hacerlo posible y, si hace falta, continuar avanzando en los próximos años para visibilizar el deporte femenino y hacer de Ontinyent un referente”.

Por parte del Club de Atletismo KM 42, Ximo Mollà agradecía la implicación institucional y destacaba el "carácter innovador del reto en una prueba homologada dentro del calendario nacional, puesto que sería la primera vez que la participación femenina iguale o supere la masculina en llegada a meta”. Mollà señalaba que "actualmente las inscripciones femeninas representan aproximadamente un tercio del total", pero insistía que “el reto es alcanzable” y hacía un llamamiento a la participación, "especialmente de mujeres de la ciudad y de las comarcas vecinas". “El recorrido es totalmente plano y accesible y está pensado para que cualquier persona pueda completarlo a un ritmo tranquilo, incluso andando. Queremos que sea también una puerta de entrada para aquellas mujeres que no se han atrevido nunca a participar en una carrera y que puedan iniciarse en el mundo del running”, explicaba. Mollà añadía que lograr este objetivo situaría Ontinyent “no solo como en lo referente a nivel nacional sino también internacional en la promoción de la igualdad en el deporte”.

El decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universitat de València, Ferran Calabuig, destacaba el "valor simbólico y social de la iniciativa": "Si se consigue, será una muestra del esfuerzo colectivo, pero también del momento que vive el deporte femenino, que está dando grandes éxitos y ganando visibilidad”, señalaba. Calabuig incidía en la necesidad de trasladar estos avances también a la participación popular, “donde las mujeres han sido a menudo invisibilizadas a pesar de su actividad histórica en el deporte”. Además, Calabuig subrayaba que "la prueba transciende el ámbito estrictamente deportivo y se convierte en un acontecimiento de ciudad, con actividades paralelas durante todo el fin de semana. Entre ellas, destaca una jornada organizada con la participación de la universidad, en la cual se abordarán desde una perspectiva científica cuestiones relacionadas con el entrenamiento, la actividad física y la participación deportiva".

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Las inscripciones para la 5K Ontinyent “KM 42” ya se encuentran abiertas y pueden formalizarse a través de la web chiplevante.com, así como en la tienda de KM 42. El reglamento completo de la prueba se puede consultar en la misma plataforma de inscripción.