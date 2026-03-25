Profesorado y familias de Canals se unen en defensa de una educación pública

Ayer, martes 24 de marzo, las asambleas docentes de los centros públicos de Canals, con el apoyo activo de las familias del municipio, celebraron una concentración a las once de la mañana en el aparcamiento del CEIP Josep Mollà para reivindicar "mejoras en el sistema educativo y defender una educación pública de calidad".

Los impulsores de la iniciativa exponen que "la movilización evidenció la preocupación compartida sobre la situación actual del sistema educativo". Entre las principales reivindicaciones, el profesorado reclamó "una reducción de la carga burocrática, más recursos y mejoras en las condiciones salariales".

En la concentración participaron docentes del CEIP Josep Mollà, CEIP Vicent Rius, CEIP Papa Calixte III, CMFPA Canals, así como de los institutos IES Francesc Gil y el IES Sivera Font, junto con las familias que quisieron sumarse para "defender el derecho de sus hijos e hijas a una educación pública digna". Representantes del IES Isabel Clara-Simó de l'Alcúdia de Crespins también asistieron.

Durante el acto, Pere Pau Martínez (de la asamblea de la IES Sivera Font), subrayó que "es muy importante que las familias también estén presentes, porque esta lucha no es solo del profesorado, sino de toda la comunidad educativa".

Por su parte, Guillermo Sancho (IES Francesc Gil) comentó que "cuando profesorado y familias andan juntos, el mensaje es mucho más fuerte. Estamos defendiendo un derecho básico como es una educación pública digna y de calidad".

Las familias también quisieron expresar su punto de vista: “Hemos venido porque queremos que nuestros hijos e hijas tengan las mejores condiciones posibles. Si el profesorado no tiene recursos, el alumnado tampoco. Es una lucha compartida”, comentó la madre de un alumno de segundo de primaria del CEIP José Mollà.

Igualmente, un padre de una estudiante de ESO, remarcó que "la educación pública es un pilar fundamental. Estar hoy aquí es una manera de defender el futuro de nuestros hijos, y queremos que se escuche la voz de las familias".

Las asambleas docentes apuntaron que "la participación de las familias amplifica la voz de la comunidad educativa y evidencia que las carencias del sistema educativo afectan no solo el profesorado, sino también el alumnado y el conjunto del municipio".

Finalmente, agradecieron la presencia de todas las personas que acudieron a la concentración e hicieron un llamamiento "a continuar trabajando de manera colectiva para garantizar el futuro y la calidad de la educación pública a Canals".

Noticias relacionadas

En Xàtiva, portavoces de cuatro sindicatos educativos también acudieron al IES Josep de Ribera para explicar los motivos de la huelga del próximo 31 de marzo.