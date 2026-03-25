La Societat Musical Vila de Bocairent celebra el concierto de Semana Santa con dos solistas invitados
El contratenor Luis Belda y el barítono Teodoro Lanaras participarán en el recital del próximo sábado, en el que la banda estrenará la marcha de procesión "Cardator", de Miguel Ángel Sarrió
La Societat Musical Vila de Bocairent celebrará, como viene siendo habitual, el concierto de Semana Santa. El recital tendrá lugar el próximo sábado, 28 de marzo, en la Parròquia de l’Assumpció de Nostra Senyora a las 18 horas y el evento se enmarca en la campaña "Excel·lent" de la Diputació de València.
La banda presentará un concierto muy especial en que contarán con la participación de dos grandes solistas: el contratenor de Ontinyent Luis Belda Cerdà y el barítono Teodoro Lanaras. Las obras que interpretarán destacan por su riqueza melódica y gran carga emocional, destacan desde la entidad musical. Además, el programa incluirá la interpretación de marchas de procesión, todas ellas de autores vivos como la del ontinyentí Xus Gandia, o el compositor de Toro (Zamora), David Rivas, que como siempre, serán primera interpretación por la Vila.
Como conclusión del concierto tendrá lugar el estreno de la marcha de procesión “Cardator” del ontinyentí Miguel Ángel Sarrió Nadal, director de la Societat Musical la Vila de Bocairent, y que como el título indica en latín, está dedicada al pueblo de Bocairent. El título, en latín, hace referencia a la carda con que SanT Blai, patrón de la localidad, fue martirizado y lleva, como símbolo propio, en la mano. Una herramienta, también, relacionada del todo con el oficio textil que dio prosperidad a la villa de Bocairent y al mote de "Cardadors" a sus hijos e hijas. La marcha de Sarrió ganó el 2.º Premio en el III Concurso Internacional de Composición de Marchas Procesionales de Toro (Zamora) en marzo de 2025.
La Societat Musical Vila de Bocairent ha invitado a vecinos de Bocairent y de municipios próximos a acompañarles en este concierto y disfrutar de un recital que "será muy especial y con el que se da continuidad a la celebración del 30 aniversario de la Societat Musical Vila de Bocairent".
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