El tren económico de la Costera aprieta el acelerador con la búsqueda de sinergias para derribar barreras

Cintillo foro Más que Empresas la Costera. / ED

El Centre Cultural de Xàtiva (CCX) ha acogido este miércoles la segunda edición del foro comarcalMás que Empresas, una iniciativa de Levante-EMV qu recoge las inquietudes y desafíos de los diferentes territorios con el objetivo de estimular las alianzas para favorecer los avances en el terreno socioeconómico.

La jornada, moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica, Silvia Tomás, ha contado con el impulso de Caixa Popular, Veolia y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), y con la colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva, Cruz Roja, el Instituto Valenciano de Competitividad (Ivace), la Mancomunitat de la Costera-Canal, el Consorcio de Residuos V5 y la empresa Hinojosa.

Como anfitrión, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha dado la bienvenida a los presentes con una intervención introductoria en la que ha puesto encima de la mesa las buenas cifras de empleo, de crecimiento demográfico y de incremento de la actividad empresarial para reivindicar la capacidad de la ciudad y de su comarca de generar oportunidades para desarrollar un proyecto de vida de calidad. «Xàtiva está viva económicamente y consolidando su futuro, pero el futuro solo se construye si caminamos juntos, las empresas y administraciones, para mejorar las condiciones laborales y el nivel de vida de los vecinos», ha destacado Cerdà, que ha señalado la llegada del AVE en 2027 a Xàtiva como «un acontecimiento histórico» para las comarcas centrales «que hay que saber aprovechar».

El director general de Industria, Julio Delgado, coincidió en la necesidad de exprimir ese potencial y defendió el papel de la Generalitat en la «escucha y el acompañamiento de las empresas» como «aliado de sus inversiones». Delgado animó a los alcaldes y al sector empresarial a «trabajar de la mano para consolidar la industria», reforzando la colaboración público-privada y «transformando cada área industrial en un espacio de excelencia, innovación y oportunidades».

La primera mesa de debate del foro Más que Empresas, celebrado este martes en el CCX de Xàtiva. / Perales Iborra

En la primera mesa de debate, el vicepresidente de la CEV-Valencia, Javier Cabedo, reivindicó la calidad de vida que ofrecen las ciudades intermedias como Xàtiva, Ontinyent y Alcoi en medio de un panorama en el que vivir en una gran ciudad como València se ha vuelto «muy farragoso». Para Cabedo, la estación de tren de Xàtiva es su «joya de la corona» por las buenas comunicaciones que brinda a la ciudad, aunque puso el foco en el mal funcionamiento del servicio de Cercanías a nivel de «retrasos e impuntualidades». Cabedo también abogó por adecuar la oferta de Formación Profesional de los institutos a las necesidades económicas de cada territorio, a tiempo que pidió medidas regulatorias para combatir el absentismo laboral, que calificó como un «verdadero lastre» para la economía.

El debate puso el foco en la necesidad de invertir en infraestructuras y de estimular la iniciativa empresarial

El presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón, introdujo otro elemento en el debate:la necesidad de que las administraciones colaboren para impulsar la llegada de empresas al gran polígono sin uso de Valpark, en Vallada, que puede funcionar como un auténtico «motor económico» de la comarca. Gijón también pidió a la Generalitat un mayor apoyo económico para el Pacte Territorial per l’Ocupació de la Costera-Canal, junto con una rebaja del la burocracia para agilizar los trámites y poder canalizar mejor las oportunidades laborales en la comarca. Igualmente, demandó una mejora de las comunicaciones en la Canal de Navarrés a nivel de infraestructuras y movilidad para incentivar la llegada de empresas y trabajadores.

El director del Ivace recogió el guante y asumió que «hay que mejorar las comunicaciones en la medida de lo posible», pero afirmó que «el presupuesto es limitado y más en esta comunidad, que está bastante infrafinanciada». También achacó a la «legislación estatal» la existencia de «compromisos y obligaciones» cuyo gasto cuestionó y recordó que hay muchas necesidades de infraestructuras. «Se necesita un pacto, deberíamos dedicarnos a esto y renunciar a otra serie de cosas», dijo. Respecto al polígono de Vallada, Delgado afirmó que es «un reto y una oportunidad» , pero, a su juicio, «el problema es que no está». «Hasta que el ayuntamiento no acabe con la parte administrativa no se va a poder finalizar y no se le puede vender el suelo a un inversor sin garantías de cuándo se va a poder implantar. Sé que la alcaldesa lo está intentando para ir acabándolo por partes, pero todavía quedan pasos que dar», incidió, antes de defender que la Generalitat ha puesto en marcha un primer decreto de simplificación administrativa y «está en marcha el segundo» para reducir trámites burocráticos. En ese sentido, Cabedo pidió que dicho decreto «se aplique a degüello enVallada».

Mucho camino por recorrer

En el marco del debate, la directora de la oficina de Caixa Popular en Xàtiva, Maite Bachiller, recalcó que la Costera «tiene talento y potencial y ofrece oportunidades de futuro muy importantes», aunque matizó que «hay mucho camino por recorrer». «El Pacte Territorial está ayudando a conectar empresas, personas y proyectos, pero las empresas necesitan incentivos, seguridad y una visión clara para atreverse a crecer y a invertir en proyectos importantes en la comarca», señaló Bachiller, que pidió más políticas de modernización de polígonos industriales y apostó por que empresas y administraciones«vayan de la mano». También opinó que el comercio «necesita mucha renovación e incorporar a gente joven» y defendió que el modelo de Caixa Popular «se basa en la proximidad y la escucha», para facilitar financiación, adaptándose a las necesidades del tejido empresarial.

Laura Gascón, gerente de Veolia en la zona deValencia Sur, coincidió en definir como«vital» la colaboración público-privada, también en la gestión medioambiental, en la que está volcada esta empresa que gestiona los servicios del ciclo central del agua en 80 municipios valencianos, ofreciendo soluciones innovadoras. Gascón advirtió de los problemas que suelen experimentar en verano algunos municipios con el abastecimiento de agua potable para a continuación centrar el foco en el «mal endémico de la infrafinanciación que sufren las infraestructuras hídricas». «Es un recurso vital y tenemos que dedicarles muchos más fondos, renovando y haciendo más eficientes las conducciones, no solo de agua potable, sino también de depuración y alcantarillado», prosiguió.

La encrucijada de los residuos

Por último intervino Elio Cabanes, presidente del COR V5, que explicó el desafío que afrontan los municipios para cumplir los objetivos de reciclaje marcados por la legislación. «La labor de los alcaldes es fundamental. Es complicado, pero estamos poniéndonos las pilas, cada uno con su fórmula, y la esperanza es cumplir la normativa», defendió el también alcalde de la Font de la Figuera, que pidió «no hacer un café para todos» y permitir que cada localidad explore el modelo que considere más óptimo.

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En relación con la oferta formativa orientada al mercado laboral, RogerCerdà puso como ejemplos de buenas prácticas el ciclo de FP en el que participa Hinojosa y la formación en robótica e IA que ofrece el IES Lluís Simarro, centro calificado de excelencia educativa, así como los nuevos ciclos ligados a comercio y hostelería en Xàtiva. Por su parte, el director del Ivace defendió los programas de ayudas para mejorar los polígonos y las iniciativas de formación de trabajadores, así como los 2.000 millones que se prevén movilizar con la estrategia de reindustrialización.