De cuando Xàtiva fue la segunda ciudad del Reino a la creación "artificial" de la Costera

El pasado martes se presentó en la Casa de la Cultura de Xàtiva -con una notable asistencia de público- el volumen número 21 de la revista Papers de la Costera, dedicado al análisis de la historia del patrimonio civil alzado en el antiguo término de Xàtiva durante la Baja Edad Media.

L’Associació d’Amics de la Costera ha sido la entidad editora, en colaboración con el Ajuntament de Xàtiva y la Institució d’Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia. Quiso destacar el portavoz d’Amics de la Costera, Vicente Torregrosa, que la publicación responde al interés de la asociación de buscar una orientación más comarcal donde, Xàtiva deje de ser el referente principal de sus estudios, y se pueda buscar también el objetivo didáctico de recuperar y poner en valor los palacios señoriales levantados en la comarca durante el esplendoroso siglo XIV valenciano.

Antonio Furió, catedrático de historia medieval de la Universitat de València, fue el encargado de presentar a la ciudadanía la publicación, en la que él mismo ha colaborado con el artículo Senyors i senyories al territori de Xàtiva en la Baixa Edat Mitjana, en el apartado del libro dedicado a la contextualización histórica de la Baja Edad Media. Apartado que comparte con la arqueóloga, Rosario Cebrián, que analiza los usos del Buixcarró en la comarca, y con el cronista de Xàtiva, Agustí Ventura, que analiza los errores de la actual división comarcal de la Costera, que no respeta su tradición histórica.

Gran asistencia de público en la presentación de Papers de la Costera. / RP

El preámbulo histórico sirve para enmarcar el estudio de algunos de los palacios señoriales de Xàtiva. Así, el arquitecto, Vicente Torregrosa, analiza las intervenciones realizadas sobre el palacio del Marqués de Montortal, el arquitecto e historiador Pablo Camarasa, realiza dos estudios, dedicados a la historia y proceso de recuperación de la casa de los barones del Sacro Lirio, y al análisis de la casa dels Sanç de Sorió. Mientras que el emérito director del museo, Mariano González, publica tres estudios, sobre: la Casa Móxica-Blasco-Parra, el número 26 de la calle Caldereria, y el origen de la l’Alqueria Próxita en la huerta de Xàtiva, la más bella del Reino, según apuntaba el ponente, parafraseando al rey Jaume I.

Por lo que se refiere al patrimonio civil de la comarca, Josep Cerdà, analiza la Casa Vila de Montesa, Paco Úbeda, l antic Palau dels Fenollet del Genovés, Vicent Terol y Vicent Pascual Montell, el desaparecido palacio de Moixent, Xavier Ribes, el Palau dels Sanç de Vallés, Josep A.Polop, la Casa de la Vila de Canals, Emilia Molla, els palaus senyorials de la Granja de la Costera i Cerdà, Abilio Reig, la torre medieval de Alcúdia de Crespins, Alfons Vila, el Palau de Canals, y cierra apartado, Vicente Gabriel Pascual, dando un paseo por los palacios perdidos de la Costera

Fronteras artificiales

La publicación acaba con un análisis sobre el patrimonio civil de las diversas poblaciones del antiguo término de Xàtiva, que iba más allá de las artificiales fronteras generadas por la división comarcal de la Costera. Así, el arquitecto Vicent Torregrosa escribe sobre la rehabilitación del Palau-Castell de Malferit, Josep A.Gisbert Santoja y Josep Gisbert García, sobre el Palau de Sanç de Énova, y cierra el apartado, Josep Vicent Vidal, con l’Olleria: de la Casa del Batle a la Casa de la Vila.

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Un ejemplar de Papers de la Costera. / RP

El catedrático Antoni Furió quiso aprovechar la publicación para realizar dos reconocimientos: uno a Agustí Ventura, por su trabajo en la toponimía y en el análisis de la demarcación del antiguo término de Xàtiva, de una ciudad siempre enfrentada a Valencia, y la denuncia de la creación de la Costera, como una demarcación comarcal artificial, ajena a su tradición histórica. Y a la entidad de Asociació de Amics de la Costera, la más antigua del País Valencia, y que él tuvo el honor de conocer en su fundación. El medievalista expresó su admiración y cierta envidia por que asociaciones como la d’Amics de la Costera ya no existen en ningún lado, y la de Xàtiva, va a cumplir 50 años, con la misma fuerza e ilusión con la que nació, para defender la cultura y el patrimonio autóctono, de una Xàtiva, que ya era ciudad, desde 1347, y que se convirtió pronto en tierra de señoríos que compitieron por hacerse con las alquerías de su entorno, para poder costearse las grandes residencias, que se concentran en la calle de Moncada, y que ayudan a entender por qué Xàtiva fue siempre la Segunda Ciudad del Reino de Valencia