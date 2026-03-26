La 10ª edición de la Perimetrail Rett a la Serra Vernissa de Xàtiva espera llegar al millar de participantes

El Ayuntamiento de Xàtiva y el Club d’Esports de Muntanya Trail Serra Vernissa han presentado la Perimetrail Rett a la Serra Vernissa, una carrera por montaña que el próximo 19 de abril celebra en Xàtiva su 10ª edición y que es solidaria con la Asociación Española del Síndrome de RETT y la pequeña princesa Ainhoa, que sufre esta rara enfermedad. Por parte del ayuntamiento han asistido los concejales de Deportes, Vicent Lluch, y de Cultura y Turismo, Raquel Caballero, y por parte del club, su presidente, Salvador Hernández, y Vanessa López y Paco Gil, miembros de la junta organizadora y padres de la pequeña Ainhoa.

En esta edición se espera igualar los 950 participantes de la última edición, pues a fecha de hoy ya hay cerca de 600 inscritos entre las 4 modalidades que la componen. El club se muestra "muy contento y satisfecho de la gran respuesta" que está recibiendo de los participantes y colaboradores, así como el "gran apoyo" del Ayuntamiento de Xàtiva, pues "así se sigue fomentando el deporte en el medio natural en nuestro municipio, y se va a dar un gran impulso a la investigación del Síndrome de RETT y a la ayuda para las terapias de las familias afectadas", afirman.

El club Serra Vernissa ha preparado una carrera de montaña, la Trail, de 21 km que dará su salida a las 08.30 horas. A continuación se dará la salida a la carrera corta, el Sprint, de 12 km, que será a las 09.15. A las 09.45 tomarán la salida los participantes del Canicross y 1 minuto más tarde los más de 300 senderistas. Estas dos últimas pruebas recorrerán un mismo circuito de 8 km. La salida será desde la Plaça del Mercat, al igual que la llegada de todas las modalidades, que se prevé a partir de las 10 de la mañana, con un gran ambiente.

La prueba ofrece a público y participantes un recorrido especial, con unos paisajes de gran belleza y espectacularidad, y de gran valor histórico, ya que transcurre por toda la Serra del Castell, El Calvari, La Penya Roja, La Solana, la Serra Vernissa con su Creueta y Vértice Geodésico, la Penya Sant Dídac y Les Llomes Planes. Además, la entrada a meta "será escalofriante, con una preciosa llegada que recorrerá el casco antiguo", remarcan, bajando desde la Porta del Socorro, la Nevera, la Ermita de Sant Josep, la Ardiaca, bajando por la Plaça de la Seo, en un emocionante y vertiginoso descenso hasta la meta, situada en la Plaça del Mercat.

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El club Serra Vernissa agradece al ayuntamiento, patrocinadores y colaboradores, voluntarios, público, participantes y a toda la ciudad de Xàtiva, "el apoyo y esfuerzo para que todo salga bien en este día tan especial".