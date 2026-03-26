El 85% de los grandes generadores de Ontinyent ya separa los residuos con el nuevo sistema
El ayuntamiento destaca la "buena respuesta" inicial del sector comercial e informa al vecindario que durante la implantación se apostará por el acompañamiento y la flexibilidad, dejando las sanciones para "casos manifiestamente incívicos"
El Ayuntamiento de Ontinyent continúa avanzando en la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos que se encuentra en su fase inicial de funcionamiento para los grandes generadores de la ciudad. Según datos municipales, el 85% de los 310 grandes generadores identificados (entre establecimientos comerciales y equipaciones públicas) ya está realizando correctamente la separación de residuos en origen, tal como establece la normativa vigente.
Del total, 269 corresponden a establecimientos comerciales y 51 a equipaciones municipales, todos ellos sujetos a la obligación de separar las diferentes fracciones. Este elevado porcentaje de cumplimiento refleja, según se destaca desde el consistorio, supone "una buena respuesta inicial del tejido económico de la ciudad ante los cambios introducidos en el sistema".
Desde el gobierno de Ontinyent se valoran positivamente estos datos, haciendo hincapié en que “estamos viendo una implicación muy importante por parte de los grandes generadores, que han entendido que este cambio no es solo una obligación legal, sino también una oportunidad para avanzar hacia un modelo más sostenible y justo”. El Ayuntamiento incide en que “el objetivo es consolidar esta dinámica y continuar mejorando los índices de separación con el apoyo y el acompañamiento municipal”. En este sentido, el dispositivo desplegad incluye el trabajo de dos educadoras ambientales que realizan un seguimiento diario del servicio, detectan incidencias y ofrecen asesoramiento personalizado a los establecimientos para facilitar una correcta adaptación al nuevo modelo y aclarar dudas en el funcionamiento del sistema.
Acciones informativas
Paralelamente, el consistorio ontinyentí está intensificando las acciones informativas dirigidas a la ciudadanía. Esta misma semana, la regidora participaba en la Casa del Delme en una reunión con representantes de asociaciones vecinales, dentro de un ciclo de encuentros previos a la implantación de las novedades en fincas o viviendas particulares.
Durante la reunión, los y las representantes municipales trasladaban un mensaje de tranquilidad, especialmente en cuanto al periodo inicial de implantación. “Somos conscientes que todo cambio requiere un tiempo de adaptación. Por eso, durante esta fase apostaremos por la flexibilidad y el acompañamiento, y solo se sancionarán aquellos casos que sean manifiestamente incívicos”, explicaban. Desde el Ayuntamiento se ha explicado que “el objetivo no es sancionar, sino ayudar a hacer bien las cosas. Habrá educadoras ambientales disponibles para resolver dudas y acompañar tanto a los establecimientos como la ciudadanía en este proceso de cambio”, incidiendo en la importancia de la corresponsabilidad para conseguir un sistema más eficiente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación