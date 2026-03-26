Alcaldes de la Costera piden una línea de ayuda a la diputación para costear la renovación de la red de agua en 11 municipios

El proyecto de la Diputació de València para la renovación integral de la red de agua potable que afecta a 11 municipios de la Costera ha suscitado cierto malestar entre los alcaldes de estas poblaciones, tras conocer que la inversión, presupuestada en 4 millones de euros, se financiará en un principio mediante las tarifas en alta que abonan periódicamente los ayuntamientos integrados en este sistema, tal como informaba la corporación provincial en el comunicado de prensa remitido este miércoles.

Los alcaldes señalan que, si nada cambia, el pago repercutirá en la ciudadanía y que serán los vecinos y vecinas de los pueblos afectados los que tendrán que asumir el coste, que irá repercutido en la tarifa del agua que abonan. Por ello, en la reunión que el diputado provincial del Ciclo Integral del Agua, Paco Comes, mantuvo días atrás en la Llosa de Ranes con alcaldes de los pueblos afectados, los representantes municipales le trasladaron la posibilidad de que la diputación abra una línea de ayudas, o conceda subvenciones a través de los planes provinciales, para costear la obra. La Diputació de València ha confirmado a Levante-EMV que está “abierta” a que se pueda sufragar por estas vías y afirma que “se va a analizar”, según aseguraron fuentes de la corporación provincial, que expresaron que la Diputació “no se cierra a dar ayudas, pero tampoco se ha dicho que sí”.

Los 11 municipios que integran el sistema en alta del suministro de agua potable de la Costera, cuya red será renovada -el proyecto ya está aprobado y las obras, con un plazo de dos años, comenzarán en breve- son l’Alcúdia de Crespins, Canals, Cerdà, Torrella, Llanera de Ranes, Rotglà i Corberà, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Vallés, Novetlè y Annauir (pedanía de Xàtiva).

Ante el hecho de que la obra sea asumida por los ayuntamientos, con el coste que ello supondría para las arcas municipales, los alcaldes pidieron a la Diputació vías de pago. El alcalde de Llanera de Ranes, Antonio Vicente Lluch, que acudió a la reunión en la Llosa de Ranes explica que en el encuentro con el diputado Paco Comes, “los alcaldes presentes le propusimos que se pudiera costear por subvenciones de la Diputació de València o fondos de la Unión Europea”. Lluch afirmaba que “le trasladamos que se haga con subvenciones” y señalaba que el diputado “se mostró abierto a dar ayudas para pagarlo”. El alcalde de Llanera manifestaba que “no está claro que al final lo vayan a pagar los ayuntamientos y los vecinos”, si esta línea de ayudas finalmente se materializa.

Los alcaldes explican que obras similares que promueve la Diputació de València están financiadas íntegramente por la entidad provincial y afirman que “no se entiende por qué esta obra no”. Critican que “se repercute en cada municipio, a través de la tarifa que se abona al ciudadano, que será quien acabará pagando la obra”. En esos términos se expresaba el alcalde de Cerdà, uno de los municipios afectados. José Luis Gijón agradece a la Diputació “que se inicien las obras porque son necesarias, pero no se puede repercutir en los municipios y, con ello, en los vecinos. Es una obra de gran envergadura y que afecta a muchos municipios, tendría que asumirla la Diputació”, opina.

Gijón señala que la corporación provincial “hace obras para mejorar la red de agua y las asume ella, ¿por qué aquí no?”, y añade que “cuando la Diputació ejecuta obras de mejora en las carreteras, los ayuntamientos por los que discurre la vía no pagan la actuación, lo hace la Diputació”, expresaba, pidiendo que en este proyecto sea igual. El alcalde de Cerdà también manifestaba que “el proyecto es de la Diputació, lo ha elaborado ella. No hemos visto otros proyectos y otras comparativas. Si hubiéramos sabido que íbamos a pagarlo los municipios, podríamos haber buscado alternativas y vías de financiación, por ejemplo de fondos europeos”, ahondaba.

«Una deuda para varios años»

José Luis Gijón explica que “cuando se planteó el proyecto, en la anterior legislatura, la Diputació estaba por asumir la inversión. No entendemos por qué ahora no”. José Luis Gijón explica que la obra va a renovar “la tubería general, que recorre todos los municipios, pero no entra en ellos. De esa tubería general parten los ramales que entran en los pueblos”. El alcalde de Cerdà afirma que si la inversión tiene que repercutir en los municipios supondrá “una deuda para años para los pueblos”.

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Los representantes municipales afectados por esta obra de renovación de la red de agua esperan que la Diputació de València ofrezca ayudas para costear la actuación. La corporación provincial afirma que lo estudiará.