El CAX Orientació sube al podio en el Trofeo Quijotes de la liga española, celebrado en Cuenca
Vicent Vercher queda primero en la prueba sprint, Inés Aragón finaliza segunda en la de Larga Distancia y Alejandro Micó logra el primer puesto en la categoría de promoción Open Naranja
Con los buenos resultados conseguidos, el club de Xàtiva escala a la 4ª posición de la 1ª División LEOP y se sitúa en puestos de promoción de ascenso
La sección de Orientació del Club Atletisme Xàtiva (CAX) subió al podio en el XIX Trofeo Quijotes, segunda prueba de la liga española LEOP, disputada el pasado fin de semana en la Serranía de Cuenca. El club setabense consiguió unos buenos resultados que le permiten escalar a la 4ª posición de la 1ª División LEOP y situarse en puestos de promoción de ascenso. La prueba de Cuenca reunió a unos 1.300 orientadores y el CAX Orientació acudió con 25 corredores.
La carrera del sábado 21 de marzo fue la de Media Distancia en el mapa de las Cabezuelas de Boniches, que presentaba un entorno definido por la presencia de grandes bloques de roca conglomerada dentro de un entorno boscoso. Su singularidad residía en que estas masas rocosas rodeadas de afloramientos ofrecían barreras naturales de grandes proporciones, creando a la vez, entre las mismas, infinidades de pasillos y estrechamientos. Un terreno con un marcado carácter técnico, donde navegar con precisión fue clave con trazados con frecuentes cambios de dirección, abundantes decisiones y tramos que exigían una lectura fina y continua del mapa. En esta carrera destacaron Inés Aragón (U-10) que conseguía la 4ª posición y Neus Carboneras (F-35B) y Vicent Vercher (M-35B), que llegaban en la 5ª plaza.
La prueba de sprint se desarrolló el sábado por la tarde en el núcleo histórico de Cañete, un entorno urbano con un entramado de calles, callejones y plazas que ofrecía unas condiciones ideales para la práctica de esta modalidad. Destacaron los resultados de Vicent Vercher (M-35B) que conseguía la 1ª posición y de Aitana Benito (F-12), que ocupaba la 4ª plaza.
El domingo 22, el paraje de la Dehesa de Campillos-Sierra acogía la carrera de Larga Distancia. Un terreno con un bosque mixto de encinas, sabinas, robles y pinos con diferentes densidades que permitían una carrera a diferentes velocidades, y al que acompañaba espesores de sotobosque que podían perturbar la visibilidad, cosa que hacía difícil mantener el rumbo en la navegación. En esta prueba destacaron Inés Aragón (U-10) que finalizaba en 2ª posición y Aitana Benito (F-12), que ocupaba la 4ª posición.
En la clasificación general, hay que destacar la 4ª posición de Inés Aragón (U-10) y la 5ª de Aitana Benito (F-12) después de disputar las tres pruebas del XIX Trofeo Quijotes. En la categoría de promoción Open Naranja, Alejandro Micó conseguía la 1ª plaza de la clasificación.
El CAX Orientació destaca “los buenos resultados y buenas sensaciones” conseguidas en el XIX Trofeo Quijotes, donde sumaban más de 1.200 puntos entre la Media y la Larga Distancia, lo que les permite escalar en la clasificación de la 1ª División LEOP y situarse en puestos de promoción de ascenso. El club setabense ocupa la 4ª posición, a 28 puntos de los puestos de ascenso directo a la División de Honor. El CAX Orientació expresa su satisfacción por este “buen inicio de temporada”, pero señala que “quedan muchas pruebas y el objetivo es luchar por la permanencia en la 1ª División LEOP”.
Próxima competición
La próxima cita de la LEOP será a principios del mes de abril, con la celebración de la segunda parte del Campeonato de España (CEOP-2 Bosque), en las modalidades de Distancia Media, Larga y Relevos Clásicos, en tierras de la provincia de Lleida. Estas pruebas estarán organizadas por la Federació de Curses d’Orientació de Catalunya (FCOC). En el CEOP-1 Sprint, el CAX Orientació conseguía 224’42 puntos y se situaba en la 49ª posición de la clasificación.
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