El Club Ciclista Ontinyent disputa un intenso fin de semana deportivo en seis competiciones
Corredores del club suben al podio en la Challenge Vuelta Leonesa de León y en el GP de Escuelas celebrado en Pinedo (València)
El Club Ciclista Ontinyent ha disputado un intenso fin de semana deportivo, con la participación en seis competiciones por el territorio valenciano y español. El equipo cadete Guerola/Perfil del club ontinyentí compitió en el Trofeu Sant Josep, celebrado en Beneixama, en una prueba especial con formato de carrera única y ritmo muy alto desde el inicio, según explican desde el club. El corredor Héctor Albero entró en la escapada final, consiguiendo una gran novena posición en la clasificación general y 3º de primer año. La carrera se rompió en diversos grupos y con algún contratiempo, y Aitor Selva y Lucas Albero perdieron contacto en una zona complicada, mientras que Alejandro Bea tuvo que abandonar la prueba por una avería.
El equipo junior Guerola/Perfil corrió la Challenge Vuelta Leonesa, en León, cosechando una gran actuación de los ciclistas ontinyentins en una prueba de tres etapas, que reunió a un total de 164 ciclistas. Del CO Ontinyent destacaron tres ciclistas en el Top 20 de la segunda etapa y el club consiguió la medalla de bronce tras quedar tercero por equipos. Borja Giménez quedó en el puesto 18 de la general (5º joven). El club de Ontinyent subraya que el equipo "continúa creciendo en una categoría de mucho nivel".
Por su parte, el equipo de la escuela de BTT del club ontinyentí disputó la Copa CV Enduro BTT celebrada en Vilafamés (Castelló). El ciclista Quim Blasco superó una avería en un circuito muy técnico y remontó hasta conseguir una gran 4ª posición. El equipo de Escoles también tuvo competición, el GP Vicente Aparicio Vila, celebrado en Pinedo (València). Kendall López quedó primero, Daniel Mullor segundo, Jaume Beneyto fue tercero y Alejandro Pulgarin, cuarto.
El equipo junior corrió la Volta a la Marina, que tuvo lugar en la localidad alicantina de Dénia. Pau Santamaría, Kike Montava, Andreu Acosta y Javier Delgado compitieron en una prueba muy exigente y "lo dieron todo, demostrando ilusión y compromiso", afirman desde el club.
Por último, el equipo Amateur acudió al Millars Gran Fondo, en Castelló de la Plana, para disfrutar de una jornada de "puro ciclismo con gran ambiente de equipo. Esfuerzo, compañerismo y presencia destacada de la 'marea amarilla'", expresan. El Club Ciclista Ontinyent señala que ha sido un fin de semana con representación en todas las categorías, "demostrando trabajo, pasión y unión. Seguimos creciendo", resaltan.
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