Una concejala de Compromís da positivo en un control de alcoholemia en Benigànim

Ocurrió el pasado 6 de marzo. Mari Carmen Alabort -concejal de Compromís per Benigànim- dio positivo en un control de alcoholemia realizado por agentes de la Policía Local y la Guardia Civil en la localidad de la Vall d’Albaida.

El incidente se produjo de noche, en un dispositivo de control de vehículos rutinario. Las fuentes policiales consultadas explicaron ayer a Levante-EMV que «se trató de un dispositivo normal, que se suele coordinar en las entradas o salidas. Se paró a los conductores sin distinguir si eran autoridades o personas de a pie. Hubo más personas que dieron positivo».

La propia Alabort reconoció los hechos tras ser consultada por este periódico:«Sí, di positivo en un control de alcoholemia. Todos tomamos malas decisiones en la vida y tenemos que aceptar las consecuencias. Eso está claro». Las mismas fuentes confirmaron que incidente tuvo consecuencias penales y ha pasado por sede judicial, con la imposición de una pena de 14 meses y una sanción económica: «Cumpliré la pena y pagaré la multa. De momento, no es un tema que impida cumplir con mis obligaciones como concejal. Puedo seguir trabajando para el pueblo como hasta ahora», argumentó la concejal implicada.

«No hubo ningún accidente y yo colaboré con los agentes en todo momento. La jueza me puso una pena por lo ocurrido y he estado conforme desde el primer momento. Pagaré lo que se me pide», añadió Alabort.

«Mi cargo quedará a disposición del partido»

Mari Carmen Alabort ocupa uno de los dos puestos de concejal que representan al grupo municipal Compromís per Benigànim, tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Ayer también expuso sus intenciones de tratar el incidente con sus compañeros de partido: «Convocaré una asamblea y mi cargo quedará a disposición de la asamblea local y del partido. Creo que es la manera correcta de hacer las cosas. También presentaré una carta de disculpa. Considero que es lo que debo hacer, que así es como debo actuar. El partido será quién decida».

El episodio tuvo lugar de madrugada en una de las salidas del municipio. Las fuentes consultadas comentaron que «los puntos de ubicación de los controles van cambiando. Se suelen hace en las entradas y salidas, para controlar a los vehículos y las actitudes sospechosas». En este caso, estuvo coordinado por agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, que son los encargados de realizar las pertinentes pruebas de alcoholemia.

El del pasado 6 de marzo no es el primer incidente protagonizado por una autoridad municipal relacionado con la seguridad vial. Los antecedentes son numerosos.

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