Un desprendimiento de cascotes causa el balizamiento de una fachada en "la calle de las tiendas" de Xàtiva

Es una situación que se suele repetir en las zonas antiguas de las ciudades. En cascos históricos poblados por calles de diseño intrincado y grandes propiedades que necesitan un mantenimiento constante dada su elevada edad. Y que, en muchas ocasiones, no reciben. Esta semana la Policía Local de Xàtiva se ha visto obligada a balizar la fachada de un inmueble por el desprendimiento de unos cascotes en la vía pública.

Así, el primer aviso sobre lo ocurrido fue recibido por la Policía Local de Xàtiva el pasado martes 24 de marzo a las 18.45 horas de la tarde. Desde el consisitorio han confirmado a Levante-EMV que han requerido "al propietario para que subsanen las deficiencias".

La propiedad afectada responde a la tipología de casas señoriales que pueblan cascos viejos de ciudades con historia como Xàtiva. Está ubicada en el número 11 del carrer Botigues, arteria conocida como "la calle de las tiendas" de la capital de la Costera. En sus bajos se encuentran los restos de un negocio -"Confecciones Alfredo- que ya ha bajado la persiana, aunque cerca sí hay establecimientos en funciomamiento, como una mercería o algunos locales de restauración. De hecho, enfrente también se encuentra uno de los pubs de la zona de ocio de Mercat que cuenta con clientela fija cada fin de semana. En algunas ocasiones, las conductas exhibidas por algunos clientes han causado quejas y enfrentamientos con los vecinos de la zona.

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Tras recibir el pertinente aviso, una patrulla de la Policía Local se trasladó a la zona. Confirmaron la presencia de restos de cascotes en el suelo a pocos metros de la fachada de la citada vivienda. "A simple vista no se puede detectar el lugar exacto de la fachada desde la que se ha desprendido estos restos", explicaron los agentes. De momento, la fachada permanece balizada con conos y cinta policial.