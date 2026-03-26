Cintillo foro Más que Empresas la Costera. / ED

La nueva edición del foro Más que Empresas puso el foco durante su recta final en la vertiente social del tejido empresarial, reivindicando un papel que va más allá de la actividad económica. «Las empresas son organismos comprometidos con el desarrollo social de su territorio», se destacó durante la mesa redonda, donde se invitó a mirar «lo que normalmente mucha gente no quiere ver»: la realidad de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, la alianza entre Cruz Roja e Hinojosa Packaging Group se presentó como un caso ejemplar. La presidenta de Cruz Roja, Marisa Juan, explicó que la compañía se ha integrado de forma activa en su día a día a través del voluntariado corporativo: «No es solo ayuda puntual, participan dentro de su jornada laboral en tareas reales de la asamblea». Desde la recogida de alimentos frescos hasta el apoyo administrativo, la colaboración exige -y refuerza- valores como la transparencia y el compromiso continuado.

La presidenta de Cruz Roja en Xàtiva, Marisa Juan. / Agustí Perales Iborra

«Es una fórmula compleja, pero muy valiosa», subrayó Juan, quien puso en valor que, además del reparto, los trabajadores también asumen labores de gestión que permiten garantizar el seguimiento de cada ayuda. Por ello, para la entidad, contar con una empresa de este tamaño implica estabilidad en proyectos que requieren constancia y rigor. «Las empresas no solo mueven la economía, también sostienen a las personas», enfatizó.

Por su parte, la responsable de Recursos Humanos de Hinojosa, Marian Ortega, resaltó la evolución interna que ha vivido la compañía: «Hace cuatro años dimos un paso más para integrar la responsabilidad social de forma estructural». La clave, apuntó, fue implicar a la plantilla: preguntar, escuchar y construir desde ahí. Hoy, la colaboración se centra en tres líneas principales: «recogida de alimentos, refuerzo administrativo y apoyo escolar».

Marian Ortega, responsable de Recursos Humanos de Hinojosa Packaging Group. / Agustí Perales Iborra

Más allá de números

El impacto, coinciden ambas, va más allá de los números. «Se alivia la carga emocional de las personas», afirmó Juan, recordando casos concretos de familias que han logrado reactivarse tras situaciones difíciles. Un resultado que genera seguridad y abre oportunidades reales de cambio. «Ves que lo que haces tiene sentido y que es necesario», añadió.

Noticias relacionadas

Para Hinojosa, el retorno también es tangible en su equipo humano. «El voluntariado desarrolla habilidades como la empatía, el liderazgo o el trabajo en equipo», explicó Ortega. Pero, sobre todo, fortalece el vínculo entre empresa y comunidad: «Se crea un lazo que va mucho más allá de la actividad empresarial». Un mensaje contundente en el que ambas coincidieron para concluir la mesa: colaborar no solo es posible, sino necesario a la hora de construir una sociedad más cohesionada.