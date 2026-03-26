El Eset Ontinet se juega el liderato este domingo en el pabellón Fernando Rubio contra el Helike Bàsquet Club

El pabellón Fernando Rubio del colegio la Concepción de Ontinyent acogerá este domingo, 29 de marzo, los dos partidos de la jornada de los dos equipos Eset Ontinet del Ontinyent Club de Bàsquet. Especialmente importante será el encuentro del senior femenino, que luchará para situarse como líder de grupo.

Así, a las 12.00 horas, el Eset Ontinet femenino recibirá al Helike Baloncesto Club. Será un duelo importante, puesto que el equipo ganador de este se situará como líder de grupo y, a falta de un par de semanas para finalizar la Fase Regular, estaría con un pie dentro de los play-offs. El equipo de Elche es actualmente primero con 17 victorias y dos derrotas, mientras que las ontinyentines no han perdido ningún encuentro. Aun así, son segundas, por una sanción administrativa en la primera jornada de la liga que ha hecho que no se les sumen los puntos de este primer partido.

Además, las de Tono Amador tienen un average de 19 puntos, puesto que en la primera vuelta ganaban por 32-51. Con este contexto, el Eset Ontinet no puede dejar de perder la oportunidad de sumar una victoria que podría ser determinante. “Nos gustaría que la afición acudiera al Fernando Rubio a apoyar al equipo en este importante partido. Las jugadoras están haciendo un gran esfuerzo y una excelente temporada y no hay mejor manera de devolverles ese compromiso que haciendo fuerza desde las gradas”, declaran desde el club.

Después de este encuentro, el Eset Ontinet viajará el 11 de abril a casa del CBC Campello; el 17 de abril a la pista del CB Petrer; y el 19 de abril, se enfrentará de nuevo al CB Petrer, pero en esta ocasión será en el pabellón Fernando Rubio, cerrando así la fase regular.

Tercera FEB

El domingo también será el turno del Eset Ontinet masculino. Los de Sama jugarán, como es habitual, a las 18.30 horas, cuando recibirán al Maristas València. Los ontinyentins llegan después de perder en casa del CBI Elche, por 88-81 en la prórroga, mientras que el rival se ha reforzado con nuevos fichajes desde el primer encuentro entre los dos equipos en la primera vuelta.

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Con la permanencia asegurada, el Eset Ontinet encara la recta final de la temporada. Así, después del encuentro del domingo, el 12 de abril irán a Novelda para disputar el partido con el CB Jorge Juan y el 18 de abril cerrarán la temporada en casa recibiendo al Lucentum Alicante.