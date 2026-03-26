Helenistas de Ontinyent participan en los actos del Día de la Independencia y Fiesta Nacional de Grecia
El IES Jaume I de la capital de la Vall acude a la celebración de este pasado miércoles, presidida por el cónsul del país helénico en València, Theofilos Margellos
Ontinyent acogerá el próximo mes de junio una Jornada Helenista
T. R.
El IES Jaume I de Ontinyent estuvo presente un año más en los actos de celebración del Día de la Independencia y Fiesta Nacional de Grecia, que tuvieron lugar este pasado miércoles en València. La Fiesta Nacional de Grecia que conmemora su independencia del Imperio Turco en el año 1821 estuvo presidida por el Cónsul Honorario de Grecia en València, Theofilos Margellos, quien invitó personalmente al Grup Helenista de Ontinyent a asistir al solemne acto. También estuvieron presentes representantes de Bocairent.
El acto, coordinado por la profesora de Griego Moderno en la Escola Oficial d’Idiomes de València-Saïdia, Laura Cardona, consistió en una doxología a cargo del Arximandrita de la Iglesia Ortodoxa Griega; una ponencia filológica sobre el himno nacional de Grecia, a cargo de Konstantinos Mitrou; y un concierto de piano con el barítono griego Theodoros Lanarás, que reside en Bocairent. Al acto asistieron las autoridades consulares de diversas naciones y los militares griegos destacados en la base Jaime I de la OTAN.
Jornada Helenista en Ontinyent
El Grup Helenista de Ontinyent, formado por alumnos del IES Jaume I e impulsado por el profesor del Departament de Llengües Clàssiques del instituto Francisco Valero, ha participado en años anteriores en esta celebración invitado por el cónsul griego en València, Theofilos Margellos. El Grup Helenista participa en varios proyectos educativos vinculados con la lengua y la cultura griega y ha obtenido numerosos premios en certámenes, concursos y premios sobre la cultura y la lengua helénica. Una estrecha vinculación entre Ontinyent y Grecia que ha motivado que la capital de la Vall d’Albaida impulse la organización en la ciudad de un encuentro o acto cultural helenista.
En la celebración de la Fiesta Nacional de Grecia, la delegación de Ontinyent informó al cónsul de la propuesta de celebrar una Jornada Helenista en Ontinyent el próximo mes de junio, un evento que contará con la presencia de los destacados helenistas Robert Revert y Ángel Narro, profesores doctores de la Universitat de València.
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