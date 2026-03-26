Julio Delgado: “Las empresas son el motor real de la economía valenciana”

Cintillo foro Más que Empresas la Costera. / ED

El director general de Industria, Julio Delgado, intervino durante el foro “Más que Empresas” celebrado en Xàtiva con un mensaje directo al tejido productivo de la Costera: el futuro del territorio pasa, de forma inequívoca, por sus empresas. En su intervención, insistió en el papel central que desempeñan en el desarrollo económico y en la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y sector privado.

Delgado destacó, en primer lugar, el valor simbólico y real del enclave elegido para el encuentro. Xàtiva y la comarca de la Costera representan, según subrayó, un territorio con una sólida tradición industrial y empresarial, donde confluyen actores clave como administraciones locales y autonómicas, instituciones y empresarios. “Es a partir de estos encuentros cuando realmente avanzamos”, afirmó, apelando al diálogo como herramienta esencial para el progreso.

El responsable autonómico quiso lanzar una idea clara desde el inicio: “Sin empresas no habría avance y no habría futuro”. En este sentido, defendió que el tejido empresarial constituye “el motor real de la economía valenciana” y aseguró que la Generalitat sitúa a las empresas en el centro de su política industrial. No como un elemento más, sino como el eje sobre el que se articula toda la acción pública en este ámbito.

Esa estrategia, explicó, se basa en dos pilares fundamentales: escuchar y acompañar. Delgado remarcó la voluntad del Consell de actuar como “aliado activo” de las inversiones empresariales, apoyando los procesos de crecimiento y garantizando que “cada euro público se traduzca en más desarrollo, más oportunidades y más empleo”. Un enfoque que, avanzó, se concreta en distintas iniciativas impulsadas tanto por la Dirección General de Industria como por el Ivace.

Durante su intervención, también hizo un llamamiento explícito a reforzar la cooperación entre administraciones locales y empresarios. En su opinión, el trabajo conjunto es clave para consolidar el tejido industrial de la comarca y avanzar hacia un modelo basado en la excelencia, la innovación y la generación de oportunidades. “Transformar cada área industrial en un espacio de excelencia” es, dijo, uno de los grandes retos compartidos.

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Finalmente, Delgado trasladó un mensaje de confianza y compromiso institucional. Apostó por unas empresas “más fuertes, más innovadoras y preparadas para competir en cualquier mercado” y garantizó el respaldo de la Generalitat para lograrlo. Porque, concluyó, el futuro de la Costera, de Xàtiva y de toda la Comunitat Valenciana “se construye desde nuestras empresas y desde nuestra industria”.