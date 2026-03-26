Nuevo enganchón en las Corts por el bloqueo del Palacio de Justicia de Xàtiva

Nuevo rifirrafe en sede parlamentaria a cuenta de la paralización del Palacio de Justicia de Xàtiva. La diputada del PSPV y regidora del ayuntamiento, Xelo Angulo, ha acusado a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, de ser "la única responsable" del bloqueo de las instalaciones, después de trazar un repaso por los últimos ocho años de trabajos para hacer realidad la construcción de la nueva sede judicial en el antiguo convento de Santa Clara.

"No intente hacer ver que es cosa del ayuntamiento. Diga con detalles por qué quiere cargarse el Palacio de Justicia, precisamente usted que es del partido judicial y de Canals, porque hasta ahora a nadie, ni gobernando ustedes, les pareció mal el proyecto. ¿Por qué ahora, con un vicepesidente del Consell de Xàtiva y una consellera de Canals? ¿Es porque quieren desgastar al gobierno municipal?", se ha preguntado.

La diputada ha asegurado estar esperando a que la conselleria conteste a más de 50 solicitudes de documentación relacionada con la decisión de frenar el Palacio de Justicia. "La única respuesta es que ya hablaremos en una reunión en el ayuntamiento", ha afirmado.

Angulo ha recalcado que "son los alcaldes los que tienen la competencia de Urbanismo" y ha recordado que ni la Conselleria de Servicios Sociales le ha dicho al ayuntamiento dónde debe ir el Centro de Día ni la de Sanidad dónde se ubicará el centro de salud. "Cuando se presente a alcaldesa, si gana las elecciones, podrá tener esa competencia", le ha espetado a Martínez.

Según la diputada, la conselleria ha solicitado al Ayuntamiento de Xàtiva una parcela de 7.000 metros cuadrados porque la de Santa Clara, con 5.000 m2, "no es suficiente". El consistorio ha respondido que no existen fincas municipales de esas dimensiones. El proyecto paralizado diseñaba un complejo que preveía la ampliación a un quinto juzgado en la Avenida Selgas. "Con menos metros (3.700 m2), Ontinyent puede tirar adelante con su Palacio de Justicia. ¿Será porque Ontinyent les hace falta para mantener la diputación?", ha indicado la regidora, que también ha afeado al Consell que no ponga encima de la mesa "ninguna alternativa real para Santa Clara" "Debería hacérselo mirar, está hablando de oído. Está valorando lo que le dicen de forma sesgada algunos operadores que son del PP. Tiene la oportunidad de desdecirse; si no, quedará como quien se cargó el Palacio de Justicia de Xàtiva, dejará a los operadores jurídicos sin un espacio adecuado para trabajar y hará que las víctimas continúen cruzándose en los pasillos con sus agresores", ha apostillado.

La consellera culpa al consistorio del retraso

Por su parte, la consellera de Justicia ha acusado al PSPV de Xàtiva de obstaculizar las obras de los juzgados al no presentar un espacio alternativo. En respuesta a una pregunta planteada en Les Corts, Nuria Martínez ha dicho “el alcalde de Xàtiva insiste en que supuestamente la decisión de no construir el nuevo Palacio de Justicia en Santa Clara va a retrasar la puesta en funcionamiento de esta infraestructura judicial tan necesaria e imprescindible, pero lo cierto es que la mayor paralización viene por la falta de colaboración del Ayuntamiento para no proponer espacios adecuados que acojan este nuevo Palacio de Justicia”.

Martínez ha criticado la "dejadez" del Botànic respecto al proyecto y ha asegurado que el gobierno socialista fue incapaz de establecer la cuantía de lo que iba a suponer esta inversión en la ubicación del Monasterio de Santa Clara, que pasó de valorarse en 5,8 millones en 2019 a 25 millones en 2023. “Nunca se tomaron en serio el proyecto, y los datos de consignación presupuestaria lo demuestran”, ha aseverado la consellera.

“Siguen enrocados en la misma posición desleal e interesada para tapar la vergüenza de haber elegido un emplazamiento para un palacio de justicia, sin consenso, sin escucha a los interesados, y atendiendo únicamente a intereses partidistas. Porque la realidad es que no escuchar a los operadores jurídicos como sí que he hecho yo, y en varias ocasiones en los quince meses que llevo de consellera”, ha asegurado.

Asimismo, se ha referido a los "distintos informes técnicos que desde 2018 desaconsejan ubicar el nuevo Palacio de Justicia en el monasterio de Santa Clara" porque "la configuración espacial dificulta su distribución, se cuestionaba la accesibilidad del edificio y los recorridos de evacuación"

Otro informe de agosto de 2018 volvía a poner de relieve los condicionantes derivados de la especial configuración del edifico al tratarse de un BIC. En julio de 2020, un informe técnico avaló el traslado de la sede judicial a Santa Clara haciendo hincapié en la configuración especial, así como los elementos a conservar del nuevo emplazamiento que según la consellera dificultan su distribución, así como las dificultades derivadas de la posible incidencia arqueológica.

En enero de 2021 el personal técnico de la propia Conselleria de Justicia volvía a emitir un informe en el que "auguraba la práctica imposibilidad de realizar sótanos en el edificio".

“Si ya hace ocho años este proyecto se quedaba pequeño, imagínese hoy, con una ley de eficiencia que ha modificado radicalmente la organización de los tribunales de instancia y con la nueva sección que se va a crear, entiéndanlo de una vez: El proyecto como ustedes lo planificaron es incapaz de atender las necesidades del partido judicial de Xàtiva”, ha advertido.

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“Los ciudadanos de Xàtiva y su partido judicial llevan demasiado tiempo esperando un palacio de justicia digno, accesible y funcional. Y ustedes lo que deben hacer es coger la mano que les hemos tendido desde la Conselleria para cuanto antes dar respuesta a esta reivindicación histórica.”, ha concluido la consellera Martínez