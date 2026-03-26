Ocho integrantes del Taekwondo Xàtiva, reconocidos como deportistas y técnicos de élite

El Club Taekwondo Xàtiva – Sección Gimnasia está de enhorabuena tras la inclusión de ocho miembros del club en la lista de deportistas y personal técnico-entrenador de élite de la Comunitat Valenciana.

Mediante la Resolución del 19 de marzo de 2026 de la Generalitat Valenciana, se ha oficializado este listado que reconoce los méritos y resultados deportivos obtenidos durante el año 2025 por los/las deportistas, técnicos entrenadores y jueces-árbitros de la Comunidad Valenciana. Entre ellos, los miembros reconocidos de la Sección de Gimnasia del Club Taekwondo Xàtiva son Paula García Boix (Alta Competición), Martina Melero Moreno (Alta Competición), Lucía Gil Bolinches (Alta Competición), Pablo Gallego Martí (Alta Competición), Sara Montell Martínez (Promoción), Aitana González Sanz (Promoción) y Leyre Mahiques Benavent (Promoción), como deportistas de élite. Por su parte, Loles Ballester Francés ha sido reconocida como Personal Técnico-Entrenador.