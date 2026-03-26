Ocho integrantes del Taekwondo Xàtiva, reconocidos como deportistas y técnicos de élite
La Generalitat Valenciana reconoce los éxitos de 2025 de la Sección de Gimnasia de la entidad deportiva setabense
El Club Taekwondo Xàtiva – Sección Gimnasia está de enhorabuena tras la inclusión de ocho miembros del club en la lista de deportistas y personal técnico-entrenador de élite de la Comunitat Valenciana.
Mediante la Resolución del 19 de marzo de 2026 de la Generalitat Valenciana, se ha oficializado este listado que reconoce los méritos y resultados deportivos obtenidos durante el año 2025 por los/las deportistas, técnicos entrenadores y jueces-árbitros de la Comunidad Valenciana. Entre ellos, los miembros reconocidos de la Sección de Gimnasia del Club Taekwondo Xàtiva son Paula García Boix (Alta Competición), Martina Melero Moreno (Alta Competición), Lucía Gil Bolinches (Alta Competición), Pablo Gallego Martí (Alta Competición), Sara Montell Martínez (Promoción), Aitana González Sanz (Promoción) y Leyre Mahiques Benavent (Promoción), como deportistas de élite. Por su parte, Loles Ballester Francés ha sido reconocida como Personal Técnico-Entrenador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
- Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
- Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
- Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
- Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
- La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación