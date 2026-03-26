El PP de Xàtiva critica que el ayuntamiento lleve más de un año sin contestar a un vecino que acudió al Síndic de Gregues

El Partido Popular de Xàtiva ha criticado la "falta de respuesta del Ayuntamiento a un vecino que solicitó una dación de vivienda, tras conocerse la intervención del Síndic de Greuges por este caso".

Según la documentación oficial, el ciudadano presentó una primera solicitud el 27 de septiembre de 2023, sin recibir respuesta durante más de un año. Posteriormente, volvió a registrar una segunda petición el 19 de noviembre de 2025, que tampoco fue contestada por el consistorio. Ante esta situación de silencio, el afectado se vio obligado a acudir al Síndic de Greuges, que el pasado 30 de enero de 2026 requirió información al Ayuntamiento de Xàtiva.

Desde el Partido Popular consideran que este caso “no es un simple retraso administrativo, sino un ejemplo claro de abandono institucional”. El portavoz del PP en Xàtiva, Marcos Sanchis, ha señalado que “un vecino no puede estar más de un año esperando una respuesta de su Ayuntamiento, y mucho menos cuando está planteando una solución vinculada a su vivienda y a su situación económica”.

Sanchis ha asegurado que “aquí no estamos discutiendo si la dación era viable o no; lo que denunciamos es que el Ayuntamiento tenía la obligación de contestar y no lo ha hecho”. Para los populares, "este episodio refleja un problema estructural en la gestión municipal: cada vez son más los vecinos que acuden al Partido Popular con quejas porque el Ayuntamiento no les responde, y gracias al registro de entrada estamos sacando a la luz situaciones como esta”.

Piden "explicaciones inmediatas"

En este sentido, el PP ha criticado "la gestión del equipo de gobierno", al considerar que “mientras suben los impuestos, son incapaces de atender lo más básico: contestar a sus vecinos”.“Cuando un ciudadano tiene que acudir al Síndic de Greuges para que le hagan caso, es que el Ayuntamiento ha fallado”, añade Sanchis.

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Finalmente, el Partido Popular ha exigido al gobierno municipal que "dé explicaciones inmediatas, responda al vecino afectado y adopte medidas para garantizar que ninguna solicitud vuelva a quedar sin contestación". “Xàtiva no puede tener una administración que da la espalda a sus ciudadanos. Gobernar es gestionar, pero también es escuchar y responder”, ha concluido el portavoz popular.