El Consell Valencià de Cultura distingue a la setabense Pilar Larriba, pionera del voleibol: "Debemos estar más unidas que nunca"

El Consell Valencià de Cultura celebró este jueves 25 de marzo el acto anual de homenaje a ocho mujeres valencianas de nacimiento o adopción reconocidas por su trayectoria en diferentes ámbitos de la cultura, la ciencia y el deporte. Entre ellas, destacó la figura de la xativina Pilar Larriba, referente del voleibol profesional y ejemplo de superación en el deporte femenino.

Desde 2021, el Consell ha consolidado esta iniciativa como una tradición anual con el objetivo de visibilizar a mujeres que han destacado en sus ámbitos y han contribuido de manera decisiva a la lucha por la igualdad de género. Este año, junto a Larriba, han sido distinguidas personalidades como la compositora Maribel Crespo, la escultora Maribel Domènech, la periodista Amàlia Garrigós, la médica Marina Gisbert, la catedrática María Ángeles Lluch, la gestora cultural María Ángeles López Sierra y la filóloga Teresa Meana Suárez.

La deportista recordó sus inicios en Xàtiva, en una época en la que el deporte femenino era prácticamente invisible: «Entrenábamos en los patios de los colegios al aire libre, porque los pabellones llegarían más tarde». También puso en valor a las personas que la acompañaron en su trayectoria, desde su primer entrenador hasta compañeras de equipo y patrocinadores que apostaron por el voleibol femenino.

Larriba destacó también el papel del deporte como herramienta de cohesión social, afirmando que «el deporte une a las personas, da igual la edad, el origen o la clase social», y concluyó con una llamada a la unidad: «en estos tiempos de tanta crispación, debemos estar más unidas que nunca para seguir avanzando».

Por su parte, el concejal de Deportes, Vicent Lluch, quiso subrayar la importancia del reconocimiento, y expresó que «su trayectoria en el voleibol, tanto a nivel nacional como internacional, la convierte en un referente. En nuestra ciudad, este reconocimiento ya se ve reflejado en que uno de los pabellones deportivos lleva su nombre».

Reconocimiento a la gimnasia de Xàtiva

Además, la Generalitat Valenciana ha hecho pública recientemente la inclusión de ocho miembros del Club Taekwondo Xàtiva – Sección Gimnasia en la lista de deportistas y personal técnico-entrenador de élite de la Comunitat Valenciana. Mediante la resolución del 19 de marzo de 2026, se ha oficializado este reconocimiento a los méritos y resultados deportivos obtenidos durante 2025.

Entre las personas distinguidas se encuentran las deportistas Paula García Boix, Martina Melero Moreno, Lucía Gil Bolinches y Pablo Gallego Martí en categoría de alta competición, así como Sara Montell Martínez, Aitana González Sanz y Leyre Mahiques Benavent en promoción. También ha sido reconocida la labor técnica de Dolores Ballester Francés.

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El concejal de Deportes, Vicent Lluch, ha destacado que «este es un premio al grandísimo trabajo, esfuerzo y dedicación que realizan y a los magníficos resultados obtenidos». En este sentido, ha trasladado la enhorabuena institucional: «Desde el Ayuntamiento, nuestra más sincera enhorabuena y nuestro agradecimiento por llevar el nombre de Xàtiva siempre a lo más alto. Son un orgullo para nuestra ciudad».