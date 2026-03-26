Roger Cerdà llama a “exprimir todo el potencial” de la Costera

Cintillo foro Más que Empresas la Costera. / ED

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, inauguró una nueva edición del foro ‘Más que Empresas’ con un mensaje claro: la Costera debe construir su futuro desde la colaboración entre administraciones, tejido empresarial y sociedad civil. Durante su intervención, el primer edil reivindicó el encuentro impulsado por Levante-EMV como un espacio llamado a consolidarse como referencia para el desarrollo económico y social de la comarca.

Cerdà subrayó que la cita no es solo un foro empresarial, sino “una manera de entender el futuro”, basada en la innovación y en la suma de esfuerzos. En este sentido, puso en valor el papel de las empresas más allá de la actividad económica: “Son generadoras de oportunidades, de empleo, de innovación y de calidad de vida”.

Durante su discurso, el alcalde defendió la gestión municipal de los últimos años, articulada en torno a tres ejes: estabilidad, inversión y futuro. Como ejemplo, destacó el presupuesto de 2026, que asciende a 39,63 millones de euros, uno de los más elevados de la historia de la ciudad, y que permite reforzar servicios públicos, impulsar proyectos y consolidar políticas sociales.

Uno de los indicadores que centró su intervención fue la evolución del empleo. Según detalló, Xàtiva ha pasado de una tasa de paro superior al 17 % en 2020 a situarse cerca del 11 % en 2026, con unas 800 personas menos en situación de desempleo. Además, recordó que en 2024 se alcanzó la cifra más baja de paro en dos décadas. “Esta evolución no es casual”, afirmó, atribuyéndola a una estrategia centrada en el impulso de la actividad económica y el fortalecimiento del tejido productivo.

En esta línea, destacó los programas de empleo y formación desarrollados por el consistorio, con una inversión de más de 1,5 millones de euros en 2025, así como el crecimiento empresarial, con un aumento del 9,1% en la creación de empresas.

Con todo, Cerdà insistió en la necesidad de avanzar de forma conjunta: “El futuro solo se construye si caminamos juntos”. El alcalde apeló a la cooperación para mejorar las condiciones laborales, generar empleo de calidad y elevar el nivel de vida.

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Finalmente, puso el foco en las oportunidades estratégicas de la comarca, entre ellas la llegada de la alta velocidad en 2027, que convertirá a Xàtiva en puerta de entrada a las comarcas centrales valencianas. Un hito que, a su juicio, debe servir para “exprimir todo su potencial” y consolidar el crecimiento económico del territorio.