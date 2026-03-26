"En la Semana Santa de Xàtiva, la mujer está integrada desde sus orígenes en el siglo XVII"

“En la Semana Santa de Xàtiva la mujer está plenamente integrada desde sus orígenes”. Así lo expresa el presidente de la Hermandad de Cofradías de Xàtiva, Julio Bellver, quien afirma que la problemática surgida en Sagunt por la exclusión de las mujeres “no la tenemos en Xàtiva. Aquí la mujer participa en todo: llevan las andas de las imágenes, salen en las procesiones, son clavariesas y presidentas de las cofradías. En la mía, la de la Purísima Sangre de Cristo, la más antigua de Xàtiva y más antigua que la de Sagunt, en documentos recuperados del siglo XVI ya aparece la mujer. En la primera visita pastoral de 1610 aparecen los nombres de los cofrades y de las cofrades. Además, la clavariesa es mujer. En la bolsa de 10 personas que optan a ser los clavarios para diez años, la bolsa que está en vigor, son todo mujeres. Las diez personas que se presentaron eran mujeres, por lo que hasta que se acabe esa bolsa, el clavario, la persona responsable de la cofradía, será una mujer. Y en otras cofradías también. La dueña de la Soledad era una mujer", incide.

Presentación del libro de la Semana Santa de Xàtiva, días atrás. / Perales Iborra

La Semana Santa de Xàtiva encara los últimos traslados antes de la celebración de los actos centrales de una fiesta que el año pasado consiguió la declaración de Interés Turístico Autonómico. El reconocimiento llegó días antes de las fiestas del año pasado y para este 2026 “lo celebraremos con más alegría si cabe, e intentando cuidar más la fiesta. Adentrarnos en la fase religiosa, con misas, retiros y convivencias. También cuidar la parte cultural, hemos colocado 16 banderolas a la entrada de la ciudad, una por cada cofradía. Y el libro de este año es especial, más cuidado”, destaca el máximo representante de la Semana Santa Setabense. Julio Bellver pone de manifiesto la actividad anual de la Hermandad, que culmina con los actos de los días centrales de la celebración. “Antes de los días centrales ya estamos haciendo actividades. Comenzamos en diciembre, con jornadas, conciertos solidarios, la presentación del cartel, del libro o el Pregón. Ahora llega el Vía Crucis, la inauguración de la exposición de Antoni Marzal, el concierto extraordinario del Cor de la Generalitat Valenciana en Sant Pere y quedan algunos traslados. Después ya entramos de lleno en la Semana Santa, el miércoles con el encuentro de Les Cortesies, el jueves santo procesiones, el viernes la del Santo Entierro, el sábado la Tamborada, con seis bandas y más de 200 personas, y el domingo con el encuentro de Resurrección”. Además, subraya “la calidad de los actos”, y destaca el concierto extraordinario del próximo viernes en la iglesia de Sant Pere, a cargo del Cor de la Generalitat Valenciana. “No es un concierto cualquiera, ya que la formación musical estrenará en Xàtiva el programa que después presentará en València. Traer al Cor no es tan fácil, y estará en Xàtiva. Cuidamos todos los actos, y también la estética”, reiteraba.

El presidente de la Hermandad de Cofradías también resaltaba el aumento de cofrades y el incremento de la participación en los actos en los últimos años. Las 16 cofradías de Xàtiva, que procesionan unas 20 imágenes (alguna cofradía tiene más de un paso), suman unos “3.000 cofrades No todos salen en los actos, pero en la procesión del Santo Entierro somos más de 2.000”, aseguraba Bellver, quien manifestaba que “las cofradías tienen subidas y bajadas de integrantes, pero llevamos unos años en los que la participación de cofrades y de público ha aumentado de forma exponencial. Hay más gente que sale a las procesiones y en los traslados también hay más participación”. El mandatario destacaba la “gran calidad” de la Semana Santa de Xàtiva. “Tenemos imágenes que son de principios del siglo XVIII, son imágenes de mucha calidad”. El presidente no eludía el problema para “reclutar” portadores de los pasos en algunos momentos. “El problema en algunas cofradías es que cada vez la gente joven se va antes de vacaciones de Pascua y llegan hasta el jueves santo, y el viernes hay cofradías que tienen que buscar portadores. Porque hay pasos que requieren seis o siete personas por barra, unas 24 por imagen, y hay que hacer turnos, para relevarse durante la procesión”, detallaba, evidenciando que se necesitan unos 40 portadores por imagen procesional. Bellver también señalaba que “hay actos donde mucha gente quiere llevar el anda, actos que son más emblemáticos que otros”.

Vocalía de juventud reclamada por el abad

El presidente de la Hermandad de Cofradías también se refirió a las “peticiones” del abad, Camilo Bardisa, que en el pregón de la Semana Santa del pasado fin de semana, pidió a la entidad la creación de una vocalía de juventud para formar a los jóvenes. Julio Bellver afirmó que abad de Xàtiva “es una persona que aporta ideas. Es un enamorado de la Semana Santa, está muy implicado en las cofradías y ahora nos ha sorprendido con esto. La Hermandad lo estudiará y no habrá problema en crearlo”. El abad también pidió que las cofradías, además de organizar los actos de la Semana Santa, ayuden a los pobres y necesitados, algo que, según Bellver, “ya se está haciendo. Las cofradías tienen grupos de voluntarios que ayudan a los demás. Hacen colectas, aportan comida, material para las escuelas. En la dana también colaboramos. Y es un trabajo de todo el año, el sentido de solidaridad es durante todo el año”.