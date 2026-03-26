El Triatló Ontinyent suma cuatro competiciones nacionales en los Campeonatos de España de Ciudad Real
El club ontinyentí participa las citas de duatlón con 9 deportistas en las pruebas por equipos y relevos
El Club Triatló Ontinyent disputó el pasado fin de semana en los Campeonatos de España de Duatlón celebrados en Ciudad Real, en los que el club ontinyentí estuvo representado por nueve deportistas y por el director técnico de la entidad, Joan Blasco.
El sábado por la mañana fue el turno de Jaume Gironés, Hugo Penadés, Blai Boscà y Marc Moreno con el Duatlón por Equipos de la Liga Talentos Masculino, donde consiguieron finalizar en la 21 posición después de una carrera formada por 2.900 metros de carrera a pie, 10 kilómetros de ciclismo y 1.400 metros de carrera a pie.
Por la tarde, a partir de las 15.00 horas, el equipo femenino absoluto formato por Ana María Candrea, Ainhoa Monstesinos, Neus Baldó, Laia Minguet y Celia de Llago participó en un duatlón de 4.900 m de carrera a pie, 20 km de ciclismo y 2.500 m de carrera a pie, finalizando también con una 21ª posición muy destacable después de haber desarrollado toda la prueba junto a algunos de los equipos más fuertes del panorama nacional.
El domingo se disputaron los Campeonatos de España de Duatlón por Relevos, donde el equipo femenino ocupó la segunda posición hasta la caída de una de sus integrantes, atravesando la meta, finalmente, en 12ª posición. En cuanto a los chicos, la prueba por relevos se saldó con la 14ª posición para ellos.
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