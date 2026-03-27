Los ascensores de una decena de edificios municipales de Xàtiva no funcionan desde hace dos semanas
Desde el Ayuntamiento confirman que han invertido "de urgencia" una partida de 60.000 euros para readaptar las instalaciones a nueva la normativa autonómica
Apuntan que "todo estará solucionado, previsiblemente, después de Pascua"
Es una situación que se sufre desde hace dos semanas y que afecta, sobre todo, a los usuarios con movilidad reducida. Los ascensores de una decena de edificios municipales de Xàtiva -como la biblioteca, la Casa de la Cultura o los Centros de Día- están paralizados al no superar una inspección. Este escenario ha causado problemas en muchas ocasiones. El usuario se encuentra con un cartel informativo que confirma que "el ascensor está fuera de servicio" y no tiene a su alcance más información. De momento, la problemática persiste.
Consultados por lo ocurrido por Levante-EMV, desde el Ayuntamiento han explicado "la situación está causada por la aplicación de la nueva normativa autonómica". Al parecer, las instalaciones no han superado la inspección, ya que no se cumplirían los requisitos que marca el nuevo reglamento. Las mismas fuentes municipales también exponen que "se ha tenido que ampliar el contrato de mantenimiento para poder cumplir con esa nueva normativa (ya que el contrato anterior no lo contemplaba), y ahora se está pendiente de la empresa adjudicataria realice los cambios necesdarios".
También apuntan que se ha tramitado un nuevo contrato con 60.000 euros de presupuesto por la "vía de urgencia" para revertir los problemas.
"El contrato de mantenimiento que se tenía actualmente con la empresa no cubría las exigencias de esa nueva normativa, y se ha tenido que firmar un nuevo contrato con la empresa, de renovación de mantenimiento en los ascensores de los edificios municipales", exponen las fuentes consultadas.
A su vez, desde el consistorio también han concretado que "ya están en marcha estos contratos de renovación, que ascienden a un total de 60.000 euros. Se ha empezado por los centros educativos y los sociales que son los que más urgen. Esta semana ya estará solucionado el tema en el Centro de Día Pérez Bruschetti y en el Pla de la Mesquita. Para el resto de edificios municipales, la previsión es que estén operativos tras la Pascua", confirman.
Problemática en Ontinyent
En Ontinyent también ocurre una situación similar. El grupo municipal Compromís per Ontinyent denunció a finales del pasado mes de enero que los ascensores de varios edificios municipales tampoco funcionaban. El tema fue tratado en el pleno celebrado el pasado de enero, aunque no se concretaron las actuaciones realizadas ni las soluciones requeridas. El concejal de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, contestó al portavoz de Compromís, Nico Calabuig, cuando se refirió a unas modificaciones de crédito que afectaban a los ascensores que no habían pasado la inspección: "Todas las partidas de mantenimiento están en el presupuesto. Las preguntas se contestarán por escrito".
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