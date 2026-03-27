La Asociación de Vecinos de Horts de Canals estalla ante la "inacción" del ayuntamiento: "Es una vergüenza"

La Associació de Veïns de la Zona d’Horts de Canals ha estallado ante el que consideran una gestión "inoperante y vergonzosa" por parte del actual equipo de gobierno. Después de asistir este jueves al plenario municipal, donde se presentó un ruego detallando las deficiencias de la zona, el vecindario ha mostrado su indignación "ante la falta de respuestas concretas y el bloqueo administrativo" que aseguran sufrir.

El conflicto se remonta al 13 de julio de 2025, fecha en que el presidente de la asociación, Julio Martínez, presentó un escrito por registro de entrada con cinco peticiones urgentes: 1.-La sustitución de árboles invasivos que dañan viviendas, 2-. La reparación de todos los daños provocados por las raíces en aceras y zonas afectadas. 3.- La limpieza de solares abandonados, 4.- La desratización de la zona y 5.- La reparación de señalización vial.

La asociación vecinal recuerda que "según la Ley de Procedimiento Administrativo, el consistorio disponía de un plazo máximo de tres meses para responder". Sin embargo, "la respuesta oficial no ha llegado hasta el 20 de marzo de 2026, ocho meses después y claramente fuera del plazo legal"

El contenido de la respuesta municipal ha sido la gota que ha derramado el vaso. De las cinco demandas, el ayuntamiento solo ha cumplido con la reparación de una señal de tráfico. Para el resto de puntos —muchos de ellos relacionados con la salud pública—, el informe oficial se limita a indicar que "se dará traslado a la superioridad correspondiente para que valore la cuestión y decidir la actuación cuando se considere oportuno", prosigue la asociación.

"Es una vergüenza y una falta de respecto a los vecinos que pagamos nuestros impuestos", afirma Julio Martínez. "Decirnos que se valorará 'cuando sea oportuno' mientras tenemos una invasión de milpiés entrando en nuestras casas y ratas en las calles por la suciedad de los solares es reírse de nosotros", sostiene.

Promesas incumplidas y daños estructurales

La Asociación recuerda que el vicealcalde, Edu Badal, se comprometió en una reunión el 17 de octubre de 2025 a que el Ayuntamiento actuaría de oficio si los propietarios de los solares no los mantenían. "Ayer en el pleno no reconocieron su inacción. Saben que las órdenes de ejecución no funcionan y se niegan a limpiar de oficio, incumpliendo su palabra", lamentan desde la directiva de la entidad vecinal.

Además, los vecinos denuncian que el problema del arbolado no es menor. Un error en la ejecución del proyecto de urbanización de 1994 sustituyó las especies previstas por otras más invasivas que ahora están levantando aceras y provocando daños estructurales en el pavimento de las viviendas privadas, sin que Urbanismo presente ningún plan de sustitución.

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La Associació de Veïns de la Zona d’Horts de Canals advierte de que no se quedará de brazos cruzados ante esta "inoperancia política" y estudiará nuevas medidas de presión si no se ejecuta una limpieza inmediata y un plan de mantenimiento digno para el barrio.