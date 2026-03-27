El Atzeneta visita el complicado campo del Buñol ante el sprint final por la salvación

La vigésima octava jornada de Tercera Federación se presenta de forma similar para Atzeneta y Ontinyent 1931. Ambos equipos buscarán una victoria tras la derrota de la última jornada. En cambio, el balance general para unos y otros es muy diferente. El conjunto “taronja” arrastra una dinámica muy negativa que le hace coquetear con los puestos de descenso y, por tanto, buscará cambiar la dinámica y alejarse de esa zona peligrosa. Los de Roberto Bas también buscarán volver a la senda de la victoria, pero en este caso para intentar consolidar un puesto de promoción de ascenso.

El Atzeneta necesita con urgencia volver al camino de la victoria y este sábado, a las 17:30 horas, visita al Buñol. Actualmente, se encuentra a tan solo dos puntos del descenso directo y con un ojo puesto en la Segunda Federación, de donde podrían descender equipos valencianos y provocar más pérdidas de categoría en Tercera por el efecto arrastre. El conjunto “taronja” fue superado la semana anterior por el Utiel (1-3), un rival directo por la salvación. El equipo, tras la destitución de Luis Navarro, fue dirigido por el preparador físico Pablo Carbonell. No hay información oficial por parte del club, pero todo parece indicar que Luis Miguel Garrido, histórico jugador del CD Alcoyano y quien dirigió al conjunto del Collao al final de la pasada temporada, asumirá las riendas del banquillo de El Regit. El Atzeneta no cuenta con jugadores sancionados.

El Buñol prácticamente ya no se juega nada en esta liga. Sus opciones de playoff son complicadas, con cinco puntos de diferencia. El conjunto de Alejandro San Isidro en las últimas semanas ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, ganando al líder Castellonense (2-0) y perdiendo la pasada semana ante el Hércules “B” (3-1). El escenario del Beltrán Báguena es complicado, pues el conjunto local tan solo ha cedido dos derrotas. Para esta jornada cuentan con la baja de Jonás. En el partido de la primera vuelta, el resultado final fue de empate a dos en un encuentro en el que el Atzeneta dejó escapar la victoria en los instantes finales.

El Ontinyent jugará su partido el domingo a las 17:00 horas ante La Nucía. Los de Roberto Bas han cosechado muy buenos resultados en los últimos meses. La pasada jornada, la buena racha se vio interrumpida por la derrota ante el Crevillente en El Clariano (0-2), en un duelo que el entrenador “blanc-i-negre”, en declaraciones al club, calificó como un mal partido de su equipo. Esta semana tienen la oportunidad de afianzarse un poco más en los puestos de playoff, ya que el conjunto alicantino es un rival directo por una de estas plazas. El Ontinyent 1931 llega a la cita empatado a 45 puntos con Villarreal “C” y La Nucía. Los de la capital de la Vall d’Albaida afrontan el duelo sin sancionados.

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El conjunto de La Nucía tuvo un inicio de liga complicado, pero con el paso de las jornadas ha sumado los puntos necesarios para luchar en el sprint final por un puesto de playoff. Los de Vicente Mir llegan tras empatar la última jornada frente al Villarreal “C” (1-1). Además, los alicantinos tienen una baja sensible para la disputa de este partido: Ferran Zarzoso se perderá el encuentro por sanción. En el partido de la primera vuelta disputado en El Clariano, el resultado fue de empate a uno. Todos los enfrentamientos oficiales entre estos dos equipos han terminado con ese mismo marcador: 1-1.