Consternación en Canals por la muerte del exconcejal Manolo Valera
El edil de Feria y Fiestas durante la legislatura 2003-2007, el fallecido fue también uno de los precursores de la emisora local Canals Radio, donde colaboraba habitualmente
Consternación en Canals por la muerte de Manuel Valera, exconcejal del ayuntamiento durante la legislatura 2003-2007. Valera dirigió la concejalía de Feria y Fiestas durante el gobierno municipal formado por Gent de Canals y el PP, en una legislatura que estuvo presidida por los alcaldes Pascual Durà y Vicente Sancho.
Valera era muy conocido en la localidad de la Costera, no solo por su participación en la actividad política, sino por su implicación en la vida social y cultural del municipio. Fue uno de los precursores de la emisora municipal Canals Ràdio, colaborando habitualmente en el programa Remember.
El Ayuntamiento de Canals ha lamentado el fallecimiento de Manolo Valera y, a través de las redes sociales municipales, ha expresado el pésame a la familia y amigos del fallecido.
La emisora de radio municipal también ha lamentado la pérdida de Manolo Valera, fallecido ayer jueves. Canals Ràdio expresa que “estamos consternados con esta noticia y es que Manolo ha estado siempre al pie del cañón con la asociación de los colaboradores de Canals Ràdio, participando en programas, ayudando en todo lo que le pedíamos y proponiendo ideas de mejora”. Señalan que fue uno de los fundadores de Ràdio Ka, “siempre vinculado a la vida de nuestra emisora”. “Queremos acompañar a la familia con esta triste pérdida. Gracias por tanto, Manolo”, se despiden desde la radio municipal canalense.
- La alta velocidad Madrid-València limita la velocidad en Tarancón por fisuras en la vía
- Un postre en mal estado provoca 89 intoxicados por salmonelosis en una boda en una alquería de València
- Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
- Paterna adquiere El Pozo: el emblemático restaurante se destinará a servicios públicos y a la juventud de la Canyada
- Catalá, sobre los festivales de la Ciudad de las Artes: 'Vamos a priorizar el descanso de los vecinos
- Nueve de cada 10 titulados de la UPV que hacen prácticas en Mercadona se quedan en la empresa de Juan Roig
- El Consell anuncia para abril la nueva línea de bus que conectará la gigafactoría de Sagunt
- El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección