La Dansa Macabra volverá a Ontinyent el próximo miércoles día 1 de abril con punto de salida en la Plaza de Sant Francesc (junto a la calle Gomis) a las 20:00 horas, hasta llegar a la Plaza Mayor. Será una nueva edición de uno de los espectáculos más singulares del calendario cultural y festivo de la ciudad, y del que participan numerosas entidades y asociaciones, para las que el regidor de Cultura Àlex Borrell, tenía palabras de agradecimiento.

El regidor, que se reunía con representantes de diversas de estas entidades en la Casa de Cultura, ante el panel cerámico del Auca de la Dansa Macabra, inaugurado el pasado mes de octubre, destacaba que "la Dansa Macabra es un ejemplo de como la suma de esfuerzos entre entidades culturales y el Ayuntamiento puede dar lugar a un proyecto único". El regidor incidía también en la importancia de la auca cerámica como elemento de difusión y memoria del proyecto, consolidado desde su puesta en marcha en 2023.

Hay que recordar que el panel cerámico del Auca de la Dansa Macabra, inaugurado dentro de la programación del pasado 9 d'Octubre, es una obra inspirada en la cerámica valenciana del siglo XVIII. Elaborada en el taller de cerámica del Centro de Formación de Personas Adultas Sant Carles por Rosario Palma y Miguel Mengual, el auca recoge con versos de Inma Llinares y diseño de Ignasi Gironés el relato simbólico de la lucha entre la vida y la muerte que caracteriza el espectáculo.

La Dansa Macabra de Ontinyent cuenta con la participación de numerosas entidades locales, entre ellas l’Associació Ballet Òpera, La Nostra Terra, Pantomima Teatre, la Societat Unió Artística Musical Ontinyent, el Nou Orfeó y el Cor Ària, así como la Confraria de la Soledat. El espectáculo integra música original de Quique Orquín, trabajo coral en directo y una cuidadosa puesta en escena que combina danza, teatro y música.

En la edición de 2026, la coreografía continuará profundizando en la representación simbólica de la lucha entre la vida y la muerte, con una mayor interacción escénica y la participación activa del grupo Pantomima Teatre. La música, compuesta expresamente para la obra, se desarrolla en tres movimientos, mientras que las voces del Nuevo Orfeón y el Corazón Aria aportan una dimensión emocional adaptada al espacio abierto.

Noticias relacionadas

Uno de los elementos diferenciales de la propuesta es su arraigo histórico. Con el asesoramiento del historiador Manolo Requena, la Dansa Macabra incorpora personajes vinculados documentalmente a Ontinyent, como el papa Alejandro VI, la reina Marianna de Austria o la priora carmelita Catalina Tejeda.