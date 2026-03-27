Desmantelan la histórica cementera de Novetlè

Las últimas huellas de la antigua cementera de Hormicemex ya son historia en Novetlè. Las instalaciones de esta actividad industrial que llevaba ya varios años fuera de uso han sido desmanteladas esta semana por una empresa, que ha derribado y retirado los imponentes silos existentes en la parcela ubicada al final de la travesía principal de la localidad, en la carretera de l'Olleria.

Los trabajos de destrucción de la estructura industrial han despertado el interés de los vecinos, por la eliminación del mapa de un complejo cuyo orígenes se remontan a hace más de cinco décadas y que formaba parte indisoluble del paisaje del municipio. Además de los silos, se ha desmantelado una caseta y otros elementos que pervivían en la zona.

A lo largo de su historia, la cementera alternó periodos de actividad con otros en los que permaneció cerrada y estuvo vinculada a una antigua cantera. Durante un tiempo perteneció al gigante Cemex, que también tenía plantas en Algemesí, Novetlè y Ribarroja donde también se trabajaba el hormigón.

Noticias relacionadas

Con anterioridad, la fábrica de molienda y expedición estuvo vinculada a la empresa Turia, SA, posteriormente integrada en el grupo Cementval. Aunque la producción de clínker (la base del cemento) se concentró históricamente en plantas más grandes como la de Sagunt o Buñol, las instalaciones en municipios cercanos a Xàtiva, como Novetlè, funcionaron como centros logísticos o de molienda especializada.